68 døde i rømningsforsøk i Venezuela

Det melder flere nyhetsbyråer torsdag. Ifølge riksadvokaten, som opplyser at saken vil etterforskes, er det snakk om 66 menn og to kvinner.

Hendelsen skjedde i byen Valencia i delstaten Carabobo, om lag to timers kjøring vestover fra landets hovedstad, Caracas.

Flere av de innsatte skal ha tatt en vakt til gissel, og satt fyr på flere madrasser. Brannen skal deretter ha kommet ut av kontroll.

– I lys av disse fryktelige hendelsene i Carabobo har vi utnevnt fire aktorer for å få rede på hva som skjedde, sier Saab.

– Besøkende blant de døde

Carlos Nieto, lederen for organisasjonen Una Ventura à la Libertad, som kjemper for menneskerettigheter for innsatte i venezuelanske fengsler, sier til AFP at noen av de omkomne «døde av brannskader mens andre ble kvelt» etter at de satte fyr på madrasser og stjal våpenet til en vakt.

En vakt skal ha blitt skutt i beinet, og brannen brøt ut kort tid etter det.

Blant de døde var to kvinner som var på besøk i fengselet da hendelsen inntraff, ifølge Nieto.

Guvernøren i Carabobo, Rafael Lacava, sier han er «forferdet» over hendelsen.

– En seriøs og grundig etterforskning har blitt igangsatt for å finne årsaken og de ansvarlige for denne beklagelige hendelsen. Vi står med slektninger i deres smerte og behov, skriver han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Slektninger forsøkte å ta seg inn på politistasjon

Informasjonen fra myndighetene etter ulykken har vært sparsom, og desperate slektninger av de innsatte forsøkte onsdag å ta seg inn på hovedkvarteret til delstatspolitiet i Carabobo. Etter at en politibetjent ble skadet av en stein, tok politiet i bruk tåregass for å spre folkemengden.

– Jeg vet ikke om min sønn lever eller ikke, sier Aida Parra til AP.

Hun sier hun sist så ham dagen før da hun besøkte ham og tok med mat til ham.

– De forteller meg ingenting, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

Informasjonen fra myndighetene har vært sparsom og slektninger av de innsatte har møtt opp ved politistasjonen og krevd svar. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Overfylte fengsler

Brannen i Carabobo er den siste i en rekke av dødelige hendelser ved venezuelanske fengsler, som ofte er overfylte, skriver AFP.

Carlos Nieto sier at myndighetene bør holdes ansvarlige for å ha unnlatt å gjøre noe med de stadig forverrede forholdene ved fengslene på politistasjonene.

Ifølge Una Ventura à la Libertad er disse fengslene over hele landet som oftest overfylte fordi de anholdte der holdes der for lenge før de blir sendt videre til større fengsler i påvente av rettssaker eller før de eventuelt slippes fri.

– Det er alvorlig og alarmerende. Det som skjedde i Carabobo viser dette, sier Nieto, ifølge AP.