354 anholdt i forkant av nye massedemonstrasjoner i Frankrike

Kledd i karakteristiske gule refleksvester begynte demonstranter som anklager Frankrikes president Emmanuel Macron for å kun bry seg om de rike, sakte, men sikkert å samle seg ved Champs-Élysées ved 10-tiden lørdag formiddag.

Direktesendte tv-bilder fra området viser at det allerede har vært sammenstøt og politiet har brukt tåregass mot menneskemengden. Demonstranter kaster stein mot politiet.

Politiet opplyser til Le Parisien at rundt 1500 demonstranter samlet på Paris' paradegate.

Over 354 demonstranter ble anholdt i forkant av dagens demonstrasjoner. 127 personer er satt i varetekt, ifølge BFM.

Venter demonstranter fra andre land

UNDERSØKES: Politi stanset en gruppe demonstranter i Albert for å ransake dem. Foto: Philip Lote / NRK

I Albert, en halvtime fra president Macrons hjemby Amiens, ble demonstrantene stoppet av politiet som ransaket dem for ulovlige gjenstander.

Ifølge politiet skal alle demonstranter som har tenkt seg til Paris ransakes.

Politiet har blant annet forbudt demonstrantene å ikle seg masker og briller som dekker ansiktet. En politikilde opplyser til nyhetsbyrået AFP at minst 34 er pågrepet for å ha hatt med seg masker, hammere, spretterter og steiner som kunne blitt brukt til å angripe politiet.

– Det kan bli mer voldelig enn forrige helg, også fordi vi hører at det kommer «black blocks» fra Tyskland, Portugal og Italia, opplyser fransk politi til NRK.

«Black blocks» er anti-kapitalistiske, anarkistiske aktivister. De har grupper i mange europeiske land, også i Frankrike.

På bussen til Paris møter NRK de to unge demonstrantene Valentin og Thomas. De skal demonstrere for første gang i dag.

FØRSTEREIS: Valentin og Thomas skal til Paris for å demonstrere i dag. Foto: Philip Lote / NRK

– Jeg bor med bestemor og hun sa hun frykter vi mister de rettighetene hun har kjempet for. Noen kjemper for barnebarna sine. Jeg reiser for å kjempe for det min bestemor kjempet for, sier Valentin til NRK.

Betydelig beredskap

De verste opptøyene på flere tiår rammet Paris forrige helg, i dramatiske scener som rystet landet og kastet president Emmanuel Macrons regjering ut i sin dypeste krise så langt.

Lørdag er det ventet nye demonstrasjoner, og beredskapen har økt betydelig. Butikker, museer, T-banestasjoner og Eiffeltårnet er stengt, fotballkamper og konserter er avlyst, og 89.000 politifolk er satt inn på landsbasis. 8.000 av dem er satt inn i Paris alene.

RANSAKES: Politiet sier at alle demonstranter som skal til Paris kommer til å bli ransaket. Foto: Philip Lote / NRK

Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner har sagt at han kun venter «noen tusen» demonstranter i Paris lørdag, men har samtidig advart om at det er «det er ultravoldelige individer» blant dem.

Meldinger i sosiale medier med oppfordringer om å angripe politiet og storme presidentpalasset har skapt bekymringer.

– Denne bevegelsen har født et monster, som igjen er født av et gammelt sinne. Nå må diskusjonen bringes tilbake til bordet og til debatt, sier Castaner.