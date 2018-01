27 drept i selvmordsangrep i Bagdad

Dette opplyser det irakiske innenriksdepartementet.

Ifølge talsperson Saad Maan var det to selvmordsbombere som angrep, der minst 27 mennesker er drept og 90 er såret.

Bombene gikk av med korte mellomrom i rushtiden, forteller øyenvitner.

Det var i bydelen Sahet al-Tayaran i sentrum av Bagdad angrepet skjedde, et område hvor dagarbeidere ofte samler seg for å søke etter jobb, skriver nyhetsbyrået AP.

Ukjent hvem som står bak angrepet

Det er foreløpig ukjent hvem som står bak angrepet.

Lørdag ble minst fem mennesker drept i et angrep mot en kontrollpost i byen.

Reuters skriver at dødstallene fortsatt kan stige, og stadig flere kropper blir hentet ut av området.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere stått bak en rekke terroraksjoner i den irakiske hovedstaden. I november erklærte IS at gruppa sto bak et angrep mot et marked i utkanten av Bagdad.

Selv om IS har mistet landområdene gruppa har kontrollert i Irak, fryktes det at ekstremistene vil fortsette å operere som en gerilja- og terrorgruppe.