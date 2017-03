Kongressens budsjettkontor (CBO) er partipolitisk uavhengig, men ledes for tiden av en republikaner. Deres oppgave er blant annet å regne på konsekvensene av nye lover og regler som foreslås.

I går kveld kom rapporten om de antatte virkningene av republikanernes forslag til ny helseforsikringsreform, en reform som skal erstatte deres fremste hatobjekt, Obamacare.

Få republikanere likte det de leste.

Flere uforsikrede

Det er tre grunner til at tallet på uforsikrede vil øke, hevder CBO:

Dagens system med bøter for å gå uforsikret blir fjernet.

Lavere skattefradrag og subsidier for fattige vil gjøre at mange ikke har råd til å kjøpe forsikring.

Endelig vil flere delstater som under Obamas «Affordable Care Act» har valgt å utvide det behovsprøvde helseprogrammet Medicaid for folk med lave inntekter, trolig velge å kutte i planene.

31 av delstatene, pluss Washington DC, satte i gang med utvidelser under «Obamacare», som helseforsikringen het på folkemunne.

Kongressens budsjettkontor regner med at 15 millioner færre amerikanere vil være omfattet av Medicaid i 2026, av totalt 68 millioner i dag.

Dyrere premier for fattige

Eldre mennesker med lave inntekter vil være de store taperne med republikanernes forslag.

Som eksempel nevnes en 64-åring med en inntekt på 26.500 dollar, eller 228.000 kroner med dagens kurs. På grunn av skattefradrag ville hun selv måtte betale bare 14.600 kroner av forsikringen under Obamacare.

Med republikanernes forslag ville summen øke til 125.560, mer enn åttedoblet.

Det skyldes dels mindre skattefradrag, dels at forsikringsselskapene vil stå fritt til å bestemme prisen, også overfor eldre med lav inntekt.

En 21-åring med samme inntekt ville derimot få redusert forsikringspremie, fra 14.600 i dag (som 64-åringen), til 12.470. Alt ifølge beregningene fra Kongressens budsjettkontor.

Med full støtte fra president Donald Trump åpner republikanerne for at det kan selges rimeligere helseforsikringer med som inneholder mindre enn Obamaadministrasjonen tillot. En av grunnene er at forsikringsselskapene ønsker seg flere unge og friske forsikringstakere.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Helseministeren kritisk

– Budsjettkontoret tar feil. Vi kommer til å forsikre flere enn dem som er forsikret i dag, sa helseminister Tom Price i går kveld.

Han mener at rapporten ikke har tatt hensyn til at forsikringsreformen skal følges opp av andre tiltak for blant annet å ta vare på Medicaid.

President Trump lovet i et intervju med Washington Post i januar «forsikring for alle» i forbindelse med avskaffelse av Obamacare. Men verken presidenten eller republikanerne i Kongressen har noen klar plan for hvordan deres reform skal finansieres.

– De eneste vinnerne er i følge denne rapporten forsikringsselskapenes sjefer og velstående amerikanere, sa lederen for demokratene i Senatet, Chuck Schumer. Han lover hard kamp hvis forslaget kommer til Senatet.