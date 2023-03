Lisa Victoria Burrell har gjennomført en landsomfattende undersøkelse av barn og unge som har mistet en forelder grunnet ytre dødsårsaker, på vegne av nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging.

Tallene er entydig.

Det er høyere risiko for søvnvansker, selvskading, rus, psykiske lidelser, selvmord og for å avslutte skolegang. De etterlatte hadde 83 prosent høyere risiko for å motta sykehusbehandling etter å ha skadet seg selv med vilje.

– Som utenforstående bør man tenke på at hjelp bør skje på premissene til den etterlatte. Det er ikke sikkert at det som passer deg passer de. Det er viktig å vise at man er tilgjengelig uansett hva det er som trengs, fordi det kan være så ulikt, forteller Burrell

– Det å sette et tidsaspekt på når man er ferdig med den akutte sorgen er ikke mulig. Noen har hørt at det tar et halvt år, men hva når det halve året kommer også blir det ikke bedre? Dessverre tar det lengre tid enn de som står rundt ofte tror, sier Burrell.