Her blir Rugile (19) den første med innvandrerbakgrunn på tolv år

– Jeg har fått flere meldinger fra andre som spør meg hvordan jeg klarte det, både fra utenlandske og norske jenter som er inspirert av reisen og karrieren min hittil. Det er selvsagt veldig kjekt å være forbilde for så mange, sier tirsdagens debutant Rugile Maria Rulyte.

Før Armenia-kampen, der Norge til slutt vant 10-0, var det tolv år siden en utøver med innvandrerbakgrunn spilte en landskamp for Norge på kvinnesiden.

Da fikk Nasra Abdullah én omgang for Norge i en treningskamp mot Sverige. Hun var før Armenia-kampen den eneste spilleren med to utenlandsfødte foreldre som har representert det norske A-landslaget.

– Det er bare å erkjenne at vi ikke har nok jenter med flerkulturell bakgrunn som velger fotball. Man har prøvd mange ulike ting, men den koden er ikke knekt, innrømmer toppfotballsjef Lise Klaveness overfor NRK.

– Det er rett og slett et manglende rekrutteringsgrunnlag, sier Klaveness.

Har forbilder på landslaget

Rulyte er noe usikker på hvorfor det er ingen, bortsett fra henne, med innvandrerbakgrunn på kvinnesiden.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Det er veldig tilfeldig at de som flytter hit er idrettsutøvere. Jeg er i den posisjonen jeg er. Det er ikke alle som flytter hit som er idrettsutøvere, og det er ikke alle som flytter hit for å bli det. Det gjorde ikke jeg, for å si det sånn, sier Rosenborg-keeperen.

– Hvor viktig er det med forbilder, som du kanskje har blitt nå?

– Det er viktig. Jeg har mange forbilder, og det er flere på landslaget som er forbilder for meg. Jeg bare håper at små jenter og gutter kan lære litt og virkelig ta seg sammen og gjøre det skikkelig når det gjelder som mest.

For selv om Maria Thorisdottir er halvt islandsk og er en viktig spiller på landslaget, er det langt mellom andre med flerkulturell bakgrunn. Et annet eksempel er Celin Bizet Ildhusøy, som er halvt cubansk.

Definisjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Ekspandér faktaboks Personer med innvandrerbakgrunn er en samlebetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Mye av statistikken vi viser er fra SSB. De definerer innvandrere og norskfødte slik: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Etterkommere brukes ofte som et synonym til norskfødte med innvandrerforeldre

Klaveness påpeker at det er stort mangfold på herresiden, der det i mange år har vært spillere med innvandrerbakgrunn. Nå ønsker hun å se det samme på kvinnesiden.

– Vi ønsker å nå høye mål i kvinnefotballen, vi ønsker å ta medalje i store mesterskap og det å gå glipp av denne stadig voksende rekrutteringsfasen er jo ikke noe godt, sier toppfotballsjefen.

KRITISK: Lise Klaveness innrømmer at koden ikke er knekt for å få med jenter med innvandrerbakgrunn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kunne spilt for Litauen

Landslagssjef Martin Sjögren mener de må benytte seg av mangfoldet i Norge.

– Jeg tenker at det finnes en veldig stor kraft der, som forhåpentligvis kan komme mer og mer fremover. Jeg synes det er en ting man må jobbe bevisst med og jeg tror det finnes et stort potensial der, sier landslagssjefen.

FØLGER MED: Martin Sjögren sier han håper mangfoldet på landslaget øker de neste årene. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Men i tirsdag ble det i hvert fall en ny debutant med innvandrerbakgrunn. Rulyte har stått åtte kamper for Rosenborg denne sesongen, og har vært en del av Trondheims-Ørn og Leksvik som ungdomsspiller.

Hun kan bli Rosenborgs neste førstevalg mellom stengene neste sesong, og det kan åpne for enda flere landskamper for Rulyte. Hun kunne blitt med det litauiske landslaget hvis hun ville.

– Jeg ville ikke vært med det litauiske laget, og jeg har sagt nei til dem. Jeg har sagt mer enn ja til det norske. Det er her jeg vil spille fotball, og jeg vil ikke bruke tid på noe annet, sier keeperen, som fikk en spesiell debut.

Tirsdagens kamp mot Armenia startet litt trått, men til slutt rant målene inn. Så kom en tjukk tåke, noe som førte til at de norske spillerne måtte bli én natt til i Armenia. De avsluttet kampen onsdag morgen, og vant 10-0.

Norge har fortsatt ikke sluppet inn mål i VM-kvalifiseringen. De leder fortsatt gruppen sin.