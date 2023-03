Kvinnedag og kvinnefotball gikk hånd i hånd da NRK publiserte sin nye serie «Kampen» 8. mars.

I serien følges RBK-kvinnenes drøm mot en fullsatt stadion.

På onsdag var det premierefest og god stemning for spillerne. Dagen derpå ble de møtt med en vegg av nedlatende kommentarer.

Tilbakemeldingene i kommentarfeltet samsvarte ikke med seriens budskap.

«Kvinnefotball er ræva»

«Om man ikke skjønner hvorfor damer tjener mindre innen fotball er man bare stokk dum»

«Virkelighets perspektivet til moderne kvinner er helt absurd»

Dette er bare et fåtall av kommentarene som er skrevet under NRK-saken om Røa-spilleren Linn-Mari Nilsen og på Unormals TikTok-video med spillerne Anna Jøsendal, Rugile Rulyte og Matilde Rogde.

Se serien om Rosenborg Kvinner her: Kampen i NRK TV

RBK-kvinnene på besøk hos Unormal. Du trenger javascript for å se video. RBK-kvinnene på besøk hos Unormal.

Oppfordrer til å komme på kamp

– Det var ikke noe kjekt å lese. Det er dumt det fortsatt er slike holdninger.

Det sier angrepsspilleren Anna Jøsendal som er med i serien.

Jøsendal synes det er synd at folk velger å skrive slike kommentarer på nett. Hun tror det er lett for folk å hive seg på meningen om at kvinnefotball er ræva, uten å ha sett en eneste kamp.

– De får heller ta turen til Koteng og se oss spille, så får de se at vi ikke er så dårlige som de skal ha det til.

Matilde Rogde støtter lagvenninnen og mener det er dumt å sammenligne herrene og kvinnene.

– Det er en vesentlig forskjell når det gjelder fysikk. Det er derfor menn spiller mot menn og kvinner spiller mot kvinner.

Les også: Yrket der likelønn er utopi

Rogde selv sier hun ikke lar seg påvirke av slike kommentarer.

– Jeg vet mange som synes det er gøy med kvinnefotball. Jeg vet også at vi spiller like godt som hvem som helst andre.

Også programsjef i NRK, Kristian Karlsen, synes det er trist at jentene må forholde seg til slike kommentarer.

– Det er veldig overraskende og skuffende å se at så mange, spesielt unge menn, har nedlatende holdninger til kvinnefotball. Disse holdningene viser veldig tydelig hvor viktig TV-serier som Kampen er.

Se første episode av Kampen her:

Som barn turte ikke Cesilie Andreassen å drømme om å spille på et fullsatt Lerkendal. Men nå kan fotballdrømmen bli virkelighet. Du trenger javascript for å se video. Som barn turte ikke Cesilie Andreassen å drømme om å spille på et fullsatt Lerkendal. Men nå kan fotballdrømmen bli virkelighet.

En serie om likestilling

– Kampen handler om likestilling i fotballen, sier Karlsen.

Han forteller om dedikerte og utrolig dyktige fotballspillere som må prestere under helt andre rammebetingelser enn mannlige spillere. Dette til tross for at de er utøvere på høyt nasjonalt nivå i en av de største idrettene som finnes.

Kristian Karlsen, programsjef i NRK region midt. Foto: NRK

Han legger heller ikke skjul på at premieredatoen ikke var tilfeldig.

– Fotballen har en lang vei å gå når det gjelder likestilling. Da passet det bra med premiere på 8. mars.

Jøsendal synes også det er dumt at slike kommentarer kommer rett etter markeringen av kvinnedagen.

– Det viser bare at vi feirer dagen for en grunn.

– Norges kvinnelag i fotball har vunnet både EM, VM og OL. Som nasjon bør vi være stolte over norske fotballspillere, enten de heter Hegerberg eller Haaland, sier Karlsen.