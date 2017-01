Venteliste på gratis svømmekurs for de minste

VIL HA TRYGGE BARN I VANNET: Svømmeskoleansvarlig Rune Larsen. Foto: Roger Myren / NRK

– Det handler om vanntilvenning og dykking, det å være fortrolig med å være i vannet. Dette er starten på å bli svømmedyktig, sier svømmeskoleansvarlig i Trondhjems Svømme- & livredningsklub, Rune Larsen.

I samarbeid med Trondheim kommune arrangerer klubben gratis svømmekurs, slik at barnehagebarna skal lære seg viktige ferdigheter av instruktører.

– Mange hundre begeistrede barn har vært innom her i Pirbadet, og vi har fortsatt noen hundre på venteliste, sier Larsen.

Utvider gratis tilbud over hele landet

I fjor fikk alle fylkene i Norge for første gang øremerkede midler for å tilby gratis svømmeopplæring til barn i alderen fire til seks år.

Da ble 25 millioner kroner bevliget til ordningen – på årets statsbusjett er det bevilget 35 nye millioner.

16 860 barn over hele landet har siden i fjor brukt dette tilbudet. I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har henholdsvis 328 og 847 barnehagebarn vært i bassenget og plasket og øvet.

Svømmekurs for barnehager Du trenger javascript for å se video.

Gir kjappe resultat

Svømmeundervisningen gir tydelige resultat allerede etter noen dager, forteller barnehageansatte:

SER AT BARNA KOSER SEG: Barnehagelærerle Marius Meland. Foto: Roger Myren / NRK

– Vi ser at barna koser seg skikkelig. Det er artig å se at de går fra å være litt nervøs for vann i starten, til å bli tøffere og tøffere for hver dag, sier barnehagelærer i Lade barnehager, Ole Marius Meland.

Barn fra Lade barnehager har i hele denne uka vært i Pirbadet for svømmeopplæringen. Og selv om det er mest lek og moro i løpet av halvtimen hver dag, både over og under vann, så handler det om å gi barna viktig opplæring.

– Jeg vet at mange familier har det travelt i hverdagen. Responsen har vært god, vi har fått tilbakemeldinger fra foreldre som nå skal begynne å dra på svømming med barna fremover, siden barna er blitt trygge etter kurset, sier Meland.