– Det er usikkert om vi vil kunne komme fram til en sikker konklusjon omkring ulykkesårsak. Vurdering av ulykkesårsak vil være basert på ulike funn som gjøres under etterforskning av saken, og som må ses i sammenheng, skriver politiet i ei pressemelding.

Politiet kan fortsatt ikke si noe konkret om årsaken til ulykken.

Natt til 1. august kjørte Malvik-ordfører Ingrid Aune og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen på et skjær i Lokkaren i Namsenfjorden utenfor Namsos. Begge omkom i den tragiske båtulykken.

Fritidsbåten hadde nettopp passert under Lokkarbrua i Namsenfjorden da ulykka skjedde.

OMKOM I BÅTULYKKE: Den unge ordføreren Ingrid Aune (Ap) ble gravlagt tirsdag 13. august. 33-år gamle Aune var ordfører i nesten fire år frem til hun døde 1. august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Har fått foreløpig obduksjonsrapport

Til NRK har politiet bekrefter at de kan ha funnet merker som tyder på at båten har truffet berget på en liten holme ved Lokkarskjæret. Etterpå kan båten ha blitt kastet tilbake mot et mindre skjær som stikker opp fra sjøen.

Det vil ta rundt tre måneder å få endelige obduksjonsrapporter og Havarikommisjonen har indikert at det vil ta rundt ett år å få ferdigstilt endelig rapport fra dem.

Politiet bekrefter i dag at de nå har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport.

– Vi har mottatt det, men vi ønsker ikke å gi noe informasjon. Vi vil vente til vi får den endelig obduksjonsrapporten, sier etterforskningsleder i politiet i Trøndelag, Line Marthe Fuglum Juliussen.

NRK var til stede da krimteknikere fra politiet og folk fra Statens havarikommisjon var tilbake på ulykkesstedet noen dager etter ulykken. Juliussen bekrefter at de har gjort nye funn i saken.

– Noen svar på undersøkelser har vi fått, men vi må se det i en sammenheng for å vite hva det faktisk betyr, sier Juliussen.

FANT MERKE I BERGET: Krimteknikere i politiet tar bilder på stedet hvor fritidsbåten kan ha kollidert. Du trenger javascript for å se video. FANT MERKE I BERGET: Krimteknikere i politiet tar bilder på stedet hvor fritidsbåten kan ha kollidert.

Kan få svar av kartplotter

I mange minutter ble det tatt bilder og gjort oppmålinger der det ble funnet innslag i berget.

– Vi må gjøre undersøkelser for å utelukke at det kan være merker etter noe annet enn den aktuelle båten, sa Snorre Haugdahl i politiet til NRK.

Politiet fortsetter etterforskninga av båtulykka og vil undersøke styringssystemet til båten.

Også kartplotteren kan bidra til å gi et svar på hva som skjedde.

– Kartplotteren vil gi svar på tidspunkt, fart og rute båten har kjørt, sa Haugdahl.

Han sier at det er viktig å se alle undersøkelsene i sammenheng, og politiet vil først gi en samlet vurdering når dette er på plass.