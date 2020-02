Usikker på årsaken til dødsfallet på Ranheim

Politiet skriver i en pressemelding at avdøde ble obdusert ved St. Olavs Hospital tirsdag ettermiddag, og politiet mottok foreløpig obduksjonsrapport tirsdag kveld.

Ingen sikker dødsårsak

Det er ikke påvist noen sikker dødsårsak. Endelig obduksjonsrapport ventes i løpet av 2-3 måneder.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Krimteknikere fortsatte i dag undersøkelsene sine i huset på Ranheim der det i går ble funnet en død 20-åring. Foto: Morten Andersen / NRK

20-åringen ble funnet død på Ranheim i Trondheim tirsdag formiddag. Noen timer etterpå ble to personer sikta for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Begge er avhørt og nekter for å ha gjort noe kriminelt.

De har fått oppnevnt hver sin advokat: Christian Wiig og Steinar Wiik Sørvik.

Erkjenner ikke skyld

– Min klient er helt klar på at han ikke har vært med på noe straffbart og ikke har det foregått noe straffbart heller så langt han vet, sier Wiik Sørvik til NRK.

Han sier videre at klienten hans nå samarbeider så godt han kan med politiet fordi han mener det ikke har skjedd noe kriminelt. Derfor vil han fortelle alt han vet og prøve å hjelpe politiet til å finne de riktige svarene. Ellers er det lite Sørvik kan si i dag.

– Politiet har lagt lokk på saken og det vil si at vi ikke har innsyn i annet enn det min klient forteller, sier Sørvik.

SAMARBEIDER: Steinar Wiik Sørvik sier hans klient er helt klar på at han ikke har vært med på noe straffbart og samarbeider nå tett med politiet. Foto: Vegard Woll / NRK

Svarte på alle spørsmål fra politiet

Christian Wiig vil ikke la seg intervjue om saken i dag, men skriver følgende i en epost til NRK:

Min klient var i avhør i går fra kl 18.00 til 21.00. han svarte på alle spørsmål fra etterforsker, og han hadde intet med dødsfallet å gjøre.

Han mener at det er uriktig at han er siktet, og fremdeles holdes i glattcelle.

Strafferammen for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand er tre års fengsel.

Politiet ber folk som har tips i saken om å ringe 73 48 94 00.