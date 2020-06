– Vi kan faktisk ikke være stille lenger, det sier 20 år gamle Theresa Elise Nøsen Opoku fra Trondheim.

Hun har norsk mor og far fra Ghana, og har selv opplevd rasisme i oppveksten. Nå har hun og de andre unge kvinnene i nettverket Afryea.Collective gjennomført en spørreundersøkelse. 111 personer med minoritetsbakgrunn har svart. De fleste er unge mellom 17 og 25 år, samt noen foreldre.

I undersøkelsen svarer over 60 prosent at de har opplevd rasisme på skolen i Norge, og det håper Theresa Elise at kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kan gjøre noe med.

Har delt historier

Flere steder i landet har det vært demonstrasjoner og markeringer i forbindelse med dødsfallet til George Floyd. I Trondheim har det vært flere slike markeringer, og den første markeringa i byen inspirerte Theresa Elise til å dele fra materialet som er samla inn i forbindelse med spørreundersøkelsen.

– Det påvirka meg skikkelig. Det var først da jeg innså hvor mange vi er som har kjent på det samme som jeg og søstera gjennom oppveksten.

RASISME PÅ SKOLEN: I en undersøkelse forteller over 60 prosent om rasisme på skolen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Theresa Elise forteller at hun daglig hører historier om at rasisme ikke er et problem i Norge.

– Da blir det så tydelig at vi må dele historiene våre.

Få også med deg historiene til Tete Lidbom og Mushaga Bakenga.

På den andre markeringa i Trondheim stilte Theresa Elise opp og fortalte. Hun var nervøs i forkant, men sier det føltes godt å dele historier som folk har sendt inn, og vite at det faktisk hjelper noen.

Fredag stilte hun også opp i radioprogrammet Dagens på NRK P1. Hun er nemlig ikke overraska over at mange opplever rasisme ved norske skoler. Theresa Elise mener lærerne trenger mer kunnskap slik at de bedre kan håndtere slike hendelser.

DAGLIGE HISTORIER OM RASISME: Theresa Elise Nøsen Opoku intervjues om rasisme i radioprogrammet Dagens. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Alle skal behandles likeverdig

– Det er ingen som skal utsettes for diskriminering eller rasisme i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til NRK.

Hun sier at alle elever skal behandles likeverdig, og at lærerne må ha mot til å ta tak i dette. For det finnes et system for hvordan slike saker skal behandles av skolene. Ved melding om krenking skal det utarbeides tiltaksplaner.

Til høsten kommer det nye læreplaner. Melby forteller at det legges mer vekt på verdier som menneskeverd, toleranse, likeverd og respekt. Vi har en jobb å gjøre i å sikre at dette blir godt formidla, jobba med, og prioritert i skolen, sier ministeren.

LIKEVERD: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er opptatt av at alle mennesker er like mye verdt. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Tror på læreplaner

Melby sier det er opprørende at mennesker opplever den type rasisme som det rapporteres om i Norge. Hun er klar på at det ikke er et samfunn hun ønsker.

– Jeg er opptatt av at alle er like mye verdt, og at mangfold er en berikelse for samfunnet vårt.

I intervjuet med Dagens kommer ikke Melby med noen lovnader om endra opplæring av lærere eller en rasismeveileder for skolen, men hun sier hun er veldig åpen for innspill om hvordan man skal greie å løfte diskriminering, rasisme og likeverd mer i skolen enn man har greid fram til nå. Hun har også stor tro på de nye læreplanene.

– Alle har en jobb å gjøre i kampen mot rasisme, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.