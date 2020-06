– Vi møter opp for å vise støtte til våre brødre og søstre i USA, sier 19 år gamle Dina Almakhrami.

Hun var en av flere hundre mennesker som tirsdag kveld hadde møtt opp til støttemarkeringen i Trondheim.

Bakgrunnen for arrangementet er dødsfallet til amerikanske George Floyd. Han ble kvalt som følge av politiets nakkegrep og døde på sykehus kort tid etter pågripelsen.

– Jeg syns det er viktig å møte opp. Rasisme skjer på daglig basis. Vi må lære om det for å stoppe det, sier Almakhrami.

I USA har mennesker demonstrert i over én uke for å få stopp på rasismen i landet.

Brøt smittevernsreglene

Den opprinnelige markeringen ble avlyst på grunn av smittervern. Likevel var det mange mennesker som hadde samlet seg i sentrum.

Selv om flere hadde på seg masker og hansker, viser bildene også flere som ikke forholdt seg til smittevernsreglene. Politiet har også advart mot slike arrangementer.

– Dette er mye viktigere enn korona. Alle møter opp rundt om i verden. Hvis vi ikke møter opp, får jeg dårlig samvittighet, selv om det er korona, sier Almakhrami.

Politiet roser initiativet, men er ikke like imponert over smittevernet.

– Det er veldig trist at vi i over lang tid har vært med på den offentlige dugnaden for å begrense smitte. Så er det plutselig ikke viktig. Det er sterkt beklagelig, sier Torkjel Rendal i politiet i Trondheim.

MYE FOLK: Veldig mange mennesker hadde møtt opp for å markere støtte til kampen som kjempes i USA. Foto: Morten Andersen / NRK

Ble selv utsatt for rasisme

Almakhrami var en av flere som holdt appell på Torvet i Trondheim. Hun fortalte at hun selv har opplevd rasisme.

– Jeg har blitt mobbet på grunn av hudfargen og religionen min hele barneskolen.

Hun sier hun har opplevd rasisme, både på jobb og på fritiden. Hun mener det er viktig å markere sterk motstand mot rasisme.

– Det skjer rasisme i Norge. Det skjer i Trondheim. Det skjer overalt.

Overrasket over diskrimineringen

Det er ikke bare i Trondheim norsk ungdom engasjerer seg.

Også på Apalløkka skole på Grorud i Oslo diskuterer ungdommene volden og rasismen i USA.

– Det er veldig trist og frustrerende å høre om det som skjer, sier Anna Julia Krynicka (16).

Hun syns det er overraskende å finne ut at diskriminering skjer i så stor grad i 2020. Hun er glad for at norsk ungdom bryr seg, spesielt via sosiale medier.

– For norsk ungdom er det den enkleste måten å vise at man bryr seg, sier hun.

Athiyan Umaipalan (15) er også interessert i det som foregår i USA og støtter kampen mot rasisme. Han syns likevel det er dumt at noen demonstranter velger å ødelegger bygninger og stjele fra butikker.

– Jeg syns ikke det er en god måte å få fram et viktig budskap på. Det å demonstrere i gatene og ha en fredelig protest derimot er veldig bra.

OVERRASKET: Anna Julia Krynicka at diskriminering skjer i så stor grad i 2020. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Mener det kan skje alle

Osman Ahmed Najim (15) fra Grorud lar seg engasjere og provosere av det som nå skjer i USA.

– Det gir liksom et klarere bilde på at det finnes rasisme her i verden.

Han syns det er trist og dumt at hudfargen kan føre til diskriminer og mener alle mennesker fortjener respekt.

Han mener også det er viktig at norsk ungdom støtter opp om kampen mot rasisme, siden det også kan ramme folk i Norge.

– Alle kan oppleve rasisme, så det er veldig viktig at vi er med på dugnaden, sier Najim.

KAN SKJE ALLE: Osman Ahmed Najim mener det er bra at norsk ungdom engasjerer seg, siden han mener alle kan oppleve rasisme. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Instagram i svart

Det er ikke bare i gatene nordmenn lar seg engasjere og viser sin støtte.

Tirsdag la tusenvis av nordmenn ut svarte bilder på Instagram med emneknaggen #BlackoutTuesday.

Den norske artisten Astrid S med nær 500.000 følgere på Instagram, var en av mange norske kjendiser som postet et svart bilde. Maria Mena og Jakob Oftebro har gjort det samme.

Artistene Astrid S og Sigrid blant mange, har også endret bioen sin på Instagram til «Black lives matter».