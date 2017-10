Den historiske dagen startet med mørke skyer og regn, men i det fylkestingspolitikerne fant plassene sine i kongressalen på Stiklestad, lettet også skyene og sola kom fram.

På hver av representantentes plasser lå en pin med Trøndelags nye våpenskjold og ei vannflaske med påskriften trønder, for å understreke at det er Trøndelag som gjelder fra i dag.

Spent stemning

En lettere spent Tore O. Sandvik trippet rundt i findressen, mens flere av høyredamene stilte i bunad. Det var ingen tvil om at det var både høytid, litt vemod og en del følelser i sving da fylkestingspolitikerne inntok møtesalen.

Lavmælt summing og lett nervøs latter gikk over i musikalsk åpning med trøndersk folkemusikk av Gjermund Larsens trio. Tonen var satt.

Til tross for at flertallet var sikret for Tore O. Sandvik (A) som fylkesordfører og Tomas Iver Hallem (Sp) som fylkesvaraordfører, ble det likevel en litt mer spent stemning da Høyre og Fremskrittspartiet på vegne av de borgerlige fremmet motforslag og salen gikk til skriftlig avstemming.

Fikk kjede av konkurrenten

15 minutter senere fikk Trøndelag sin første fylkesordfører. Fylkesnemdas Anne Marit Mevassvik utropte Tore O Sandvik som nyvalgt fykesordfører. Hun var selv lenge lansert som utfordrer til Sandvik om ledervervet, men ble i stedet den som ga konkurrenten sin kjedet, blomster og en stor klem.

Selv blir hun nå gruppeleder for Arbeiderpartiet i det nye fylkestinget.

For Tore O. Sandvik er det en 16 år gammel drøm som er oppfylt. Som fylkespolitkere tok han tidlig til orde for et samlet Trøndelag og i 2002 lanserte han ideen offentlig for første gang.

Men motstanden har vært stor, særlig fra nord-trønderske politikere. Helt til Anne Marit Mevassvik åpnet døra på gløtt, fikk dialogen i gang og Trøndelags-tanken fikk næring på nytt.

Høytidsdag

– Vi går ei spennende tid i møte. Det er mange saker som skal finne sin løsning og vi må bli kjent med hverandre og med den store regionen vår, sier Ingvill Dalseg, fylkespolitiker for Høyre og varaordfører i Oppdal.

Hun var en av dem som stilte i trønderbunad på Stiklestad:

– Det har vært flere historiske dager her på Stiklestad . I april i fjor ble sammenslåinga vedtatt. Jeg kjenner også på høytid i dag. Det er en viktig dag og naturlig å ta på seg bunaden. For en del av oss Høyre-kvinner er bunaden et symbol på røtter. Det skal vi være stolte av, sier Dalsegg.

Og den nye fylkesordføreren gleder seg også til fortsettelsen:

– Det viktigtse for meg nå blir å få alle til å spille på lag, sier Sandvik.