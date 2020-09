Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen i 5-tiden lørdag morgen.

Begge ofrene behandles ved St. Olavs hospital, men ingen av dem skal være livstruende skadd.

Politiets operasjonsleder Viola Elverum sier til NRK at de ser hendelsene i sammenheng.

– Vi driver taktisk og teknisk etterforskning, og har folk på flere ulike plasser i byen.

Siden flere involverte er under 18 år, er ogå barnevernet varslet.

– Flere kan være involvert

21-åringen ble funnet i Møllenberg-området. Han er kjørt til sykehus med knivskader i magen. Han har også det som kan være et skuddsår i armen, ifølge TV 2. Dette siste kan politiet ikke bekrefte overfor NRK.

17-åringen ble funnet i området Solsiden. Han har skader i kneet og i en hånd.

Politiet har nå hjelp av både kriminalsøkshunder og kriminalteknikere i søket etter gjerningsperson, vitner og åsted.

– Vi har såpass kontroll på situasjonen, at det ikke er grunn til å tro at det er fare for andre folk. Men vi jobber fortsatt med at det er flere som kan være involvert, sier operasjonsleder Elverum.