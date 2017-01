To menn pågrepet etter innbrudd

To personer er pågrepet, mistenkt for innbrudd i en barnehage i Fjellseterveien i Trondheim. En stjålet bil ble funnet et annet sted på Byåsen, og dekkmønster passet til hjulspor på åstedet. Sporsnø og søkshjelp fra politihund førte til videre pågripelse.