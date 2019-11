Tine skroter sekstimers arbeidsdag – ansatte protesterer

De ansatte ved Tines ostepakkeri på Heimdal har jobbet sekstimersdag siden 2006. Den gang et prøveprosjekt, som fikk raskt positive resultat. Ansatte ble mindre syke, og produktiviteten økte.

Nå er det derimot slutt på sekstimers prosjektet.

I dag informerte Tine-ledelsen de vel 140 ansatte om avgjørelsen på et allmøte i fabrikklokalene utenfor Trondheim.

De ansatte foreslo å droppe neste års lønnsøkning, men Tine sa nei.

– Veldig demotiverende, sier ansatt Lars Inge Trang.

Arbeidstidsprosjektet på Tine Heimdal har vært et utstillingsvindu for norsk arbeidsliv siden 2006. Fabrikkledelsen har beholdt ordningen, helt frem til i dag

Tine skal kutte

Men ordningen ble aldri fredet.

– Vi må kutte kostnader, forklarer Tine-direktør Merete Høgaas.

Tine mener de kan spare inntil åtte millioner på at de ansatte jobber fulltid, altså 7,5 timer per dag i stedet for seks.

Ifølge en pressemelding som kom i august 2019, skal Tine kutte rundt en milliard kroner i produksjonskostnader og redusere antall ansatte med 400 neste år.

– Dette er et ledd i denne rasjonaliseringen, sier Høgås.

DEMOTIVERTE ARBEIDERE: Tillitsvalgt for de ansatte på Tine på Heimdal, Kåre Pedersen, mener ansatte kommer til å bli demotiverte når ledelsen innfører 7.5 timers arbeidsdag. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Ville gå ned i lønn

– Dette kunne vi funnet en langt bedre løsning på, sier Kåre Pedersen, tillitsvalgt for de ansatte.

Siden sommeren har han forsøkt å finne en løsning som møtte Tine på halvveien.

– Vi foreslo å øke arbeidstiden med en halvtime dagen, til 6,5 timer. I tillegg foreslo vi å droppe neste års lønnsoppgjør, altså å gå ned i lønn. Dette ville de ikke gå med på, sier Pedersen med tydelig skuffelse i stemmen.

Ifølge utregninger fagforeningen gjorde i samarbeid med Tine-ledelsen, ville Tine spare like mye på dette, som å legge om til 7,5 timers arbeidsdag. I tillegg frykter de at produktiviteten per time kommer til å gå ned.

– Folk kommer til å bli demotiverte. Det er klart at når vi i dag løper så raskt vi kan på tusenmeteren, uten pauser, og så får beskjed om å løpe 1200 meter, vil tempoet falle. Vinningen går opp i spinningen, mener Pedersen.

Fortsatt høy produksjon

Men i Tines ledelse er man ikke redd for lavere tempo i det lange løp. Områdedirektør Høgås sier derimot at hun har stor forståelse for at de ansatte er skuffet:

– Vi har troen på at vi på sikt vil kunne hente ut enda mer fra fabrikken, når de ansatte jobber lenger dager. De vil sikkert bli litt demotiverte i begynnelsen, men så går det seg til etter hvert, sier hun.

– Hva sa dere til forslaget fra de ansatte om gå ned i lønn?

– Vi noterte det, men vi tror likevel vi kan spare mer på å øke arbeidstiden, svarer Høgås.

Svært overraskende og skuffende å høre, mener tillitsvalgt Kåre Pedersen.

– Vi tillitsvalgte satt jo sammen med Høgaas og andre Tine-ledere og regnet ut besparelsene i fellesskap, vi var jo enige i tallene, hevder han.

På ostefabrikken til Tine på Heimdal i Trøndelag jobber alle sekstimersdag. NRK Brennpunkt laget en dokumentar om sekstimersdagen på fabrikken i 2014.

Kortere arbeidstid som klimatiltak

Politikere, tillitsvalgte og forskere har besøkt fabrikken for å høste erfaringer, og NRK Brennpunkt laget en dokumentar om sekstimersdagen på fabrikken i 2014.

Både Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt har tatt til orde for kortere arbeidstid for å løse tidsklemmen til særlig småbarnsfamilier. MDG har programfestet at de vil jobbe for kortere arbeidstid av hensyn til miljøet:

Mette Nord, leder for Fagforbundet i LO er skuffet over dagens avgjørelse. Hun sier at Tine Heimdals 6-timers prosjekt har gitt en «vinn-vinn situasjon, med høyere produktivitet og lavere sykefravær».

Ostemedarbeider Lars Inge Trang har jobbet ved fabrikken i snart 12 år. Han frykter 7,5 timers arbeidstid kan føre til økt sykefravær og dårligere miljø.

– Jeg har følt vi var med på noe spesielt her på Heimdal, som nå bare legges bort uten en god økonomiske begrunnelse, sier Trang.

Avviklingen av prosjektet skal gjennomføres neste år.