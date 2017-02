Tilbake på norsk jord 300 år etter at den forsvant

Det ble et rørende øyeblikk for Birgitte Fossum da den sørsamiske tromma – Frøyningsfjelltromma – denne uken ble avduket på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Fossum, som er direktør på Sørsamisk museum, sier tromma er et svært viktig symbol for samisk kultur.

– Nå er jeg veldig rørt. Det er første gang tromma er tilbake på sørsamisk jord siden den ble tatt herfra i 1723. Dette er et stort øyeblikk, sier hun.

Tromma, som stammer fra Namsskogan på 1600-tallet, ble beslaglagt av misjonærer og sendt ut av Norge for nesten 300 år siden, i 1723. Nå har den endt opp på et museum i Tyskland. Vitenskapsmuseet i Trondheim får låne tromma til mai i år, til sin nye utstilling om sørsamisk kultur. Utstillingen åpner søndag.

– Utrolig stolt

I neste uke starter den storslåtte 100-årsfeiringen av det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim, og det har vært en stor jobb å få tromma hjem før den tid.

– Jeg er så stolt og utrolig glad for at vi har fått til dette. Sametinget har bidratt vesentlig med tanke på å dekke kostnadene for å få tromma hit. Vi snakker om et femsifret beløp, sier direktør Reidar Andersen på NTNU Vitenskapsmuseet.