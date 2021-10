Svensker krysser grensa for billigere diesel: – Det er helt horribelt i Sverige

– Svenskene sier det er litt langt å kjøre, men de kommer likevel hit for å toppe tanken og spare seg noen kroner, sier Jan Petter Bjørnevik til NRK.

Han eier Best-stasjonen i Meråker, som ligger om lag to mil fra Storlien grensestasjon.

Etter at grensene åpnet igjen, har Bjørnevik merket godt den økte trafikken.

For mens nordmenn valfarter til Sverige for å kjøpe billig kjøtt og snus, så tar svenskene turen til motsatt side av grensa for å kjøpe billig diesel.

ARTIG: Jan Petter Bjørnevik på Best Meråker synes det er artig at grensehandelen kan gå begge veier. Foto: Randi Haugen

En oversikt fra fraktbors.no viser at norsk og svensk pris på bensin er nokså lik, men på diesel er differansen stor.

Diesel er som regel billigere enn bensin i Norge, men i Sverige er den noen kroner dyrere.

– De snakker innimellom om en literpris på over 20 kroner i Sverige. Hvis vi ligger på 16-17 kroner, så merker vi at vi får besøk, forteller Bjørnevik.

– Enten har de kommet ens ærend for å fylle tanken, men om de er her av andre grunner, så passer de på å toppe opp før de kjører hjem.

Kommer flere ganger i uka

Bjørnevik forteller at de ofte får telefoner fra svensker som vil høre hva dieselprisen ligger på, men ikke minst også fra medier som har fått med seg denne «norskehandelen».

SVT er blant dem som har rapportert fra Meråker, og her møtte de blant annet Elisabeth Lundal som bor rett over grensa, i Storlien.

Hun forteller kanalen at hun tar turen til Meråker flere ganger i uka.

– Det er helt horribelt i Sverige, så det er flaks at jeg bor så nærme, sier Lundal.

– Jeg tanker her hele tiden. Det er mye, mye billigere enn i Sverige. Jeg sparer kanskje 4-5 kroner literen.

SPARER: Elisabeth Lundal fra Storlien i Sverige sparer mye penger på å komme til Meråker for å fylle opp tanken. Foto: Eva Danielsson / SVT

Tror det vil øke

Kenneth Opsahl er daglig leder på Shell Svinesund E6. Han kan bekrefte at de har sett den samme tendensen også lenger sør i landet.

– Vi hører kunder si at de har kjørt fra Sverige kun for å fylle diesel, sier han.

Og til Svinesund kommer ikke svenskene bare for å kjøpe billig diesel, kan Opsahl fortelle, men også i Rema 1000-butikken går både bleier og brød som ... ja, varmt hvetebrød.

Folk tenker etter hvor de fyller drivstoff og kjøper varer, og om de da bor på den ene eller den andre siden av grensa, spiller ikke så mye rolle, mener Opsahl.

PÅ GRENSA: Kenneth Opsahl driver en Shell-stasjon som ligger rett over svenskegrensa i Svinesund. Hit kommer det titt og ofte svensker innom. Foto: Privat

På bensinstasjonen i Svinesund har de riktignok ikke opplevd en like kraftig økning i svenske kunder den siste tida som i Meråker, men Opsahl tror det kommer til å øke framover – både her og på andre stasjoner som ligger i nærheten av grenseoverganger.

– Etter hvert som jungeltelegrafen går og dette også får mediedekning, så tror jeg det kommer til å bli merkbart, sier han.

50 prosent økning

Jan Petter Bjørnevik på Best Meråker sier han ikke har ført noen statistikk på hvor ofte de får besøk av svensker, men det er stort sett flere biler innom daglig.

Han forteller at stasjonen har hatt en volumøkning i salget på diesel på 50 prosent fra samme tid i fjor.

Dette er en større økning enn på den andre stasjonen han eier på Hegra utenfor Stjørdal, og det han har registrert i Norge for øvrig.

– Så for oss er det veldig positivt at grensene har åpnet. Dette er artig for oss som driver butikk, sier Bjørnevik.