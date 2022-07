Vurderer makspris på strøm – men frykter konsekvensene

Nye tall fra Statnett viser at eksporten av strøm er redusert med hele 75 prosent fra Sør-Norge til Europa så langt i juli.

– Kraftselskapene har den siste tida sagt at de holder igjen på vannkraften, forteller kommunikasjonssjef i Statnett, Christer Gilje.

Produksjonen av strøm har ikke vært så lav på ti år i Sør-Norge som sist uke.

– Vi er glad for at det kan se ut til at de har lyttet og holder igjen på det verdifulle vannet i magasinene, sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet.

Eksporterer mindre strøm til Europa Ekspandér faktaboks Eksporten av kraft fra Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er redusert fra 1,2 TWh i juli i fjor til 0,3 TWh i juli fram til 18. juli.

Eksporten av strøm var like stor i juni som i juni i fjor.

Norge har eksportert strøm til Europa så langt i år som tilsvarer forbruket til nesten 470.000 husholdninger, det er noe mindre enn i fjor.

Nettoeksporten (eksport minus import) er på 7,5 TWh fra januar fram til midten av juli i år. På samme tid i fjor var eksporten på 7,9 TWh. Kilde: Statnett

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) sier regjeringa gjør det de kan for å sikre at folk kommer seg gjennom strømkrisen på en best mulig måte. Foto: Naina Helen Jåma/NTB

Vurderer å kreve mindre eksport

Selv om eksporten av strøm fra Norge til Europa er redusert i juli, sendes det fortsatt store mengder strøm fra Norge hver dag.

Ennå er sannsynligheten for rasjonering av strømmen liten, men likevel vurderes tiltak.

– Restriksjoner på eksporten av strøm til Europa kan være et av tiltakene det er behov for, sier Sæther.

Norge har allerede varslet at de ønsker dialog med andre land om dette.

Alvorlig situasjon

Støre-regjeringa sier foreløpig nei til en makspris på strøm, slik Frankrike har innført tidligere i år.

Partiet Rødt er kritisk og sier de kommer til å utfordre regjeringa på nytt.

– Varigheten av strømpriskrisen kombinert med andre priser som stiger, tilsier at regjeringa bør ta grep.

Det sier Sofie Marhaug som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Rødt.

Regjeringa sier makspris er til vurdering. Men det kan gi uheldige konsekvenser i den alvorlige situasjonen vi nå står i, forklarer statssekretær Sæther.

– Vi er redd for at en makspris gjør at det tappes mer vann i magasinene som vi trenger til vinteren. Det er en alvorlig situasjon. Vi må hindre at vi kommer i en situasjon der vi mangler nok kraft i vinter, sier hun.

Når kan du få strømstøtte? Ekspandér faktaboks Husholdninger får strømstøtte når snittprisen er høyere enn 70 øre per kilowattime. Da dekkes 80 prosent av prisen.

Bostøtten er utvidet.

Studenter får et ekstraordinært stipend på 3000 kroner hvis de kan dokumentere strømutgifter.

Kommunene har fått mer penger for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp på grunn av høye strømpriser.

Idrettslag og frivillige organisasjoner får et midlertidig tilskudd på grunn av ekstraordinære strømpriser.

Det gis strømstøtte til jordbruks- og vekstnæringa. Staten dekker 55 prosent av strømmen som koster mer enn 70 øre per kilowattime.

Elavgiften reduseres med 1,5 øre per kWh fra april og ut året. Kilde: Regjeringa

Krevende for næringslivet

Forskjellen i strømpris har aldri vært høyere enn nå. Mens et bryggeri på Røros måtte betale over 2 kroner per kilowattime denne uka, betalte konkurrentene i Nord-Norge bare 1,86 øre per kilowattime.

– Vi unner nordlendingene billig strøm, men så høye priser i Sør-Norge er ikke bærekraftig på sikt, sier statssekretæren.

Hun sier regjeringa følger situasjonen tett.

– Vi har stor forståelse for at det er en krevende situasjon.

Bedrifter i hele landet har den siste tida krevd at det gjøres drastiske grep.

Peker på kraftprodusentene

Regjeringa kommer ikke med strakstiltak for næringslivet nå, men situasjonen vurderes fortløpende, sier Sæther.

– Mitt håp er at flere bedrifter går over til fastpris relativt kjapt.

Fra 1. januar neste år har regjeringa varslet en regelendring som skal gjøre det enklere for bedrifter å få bedre avtaler om fastpris på strøm.

– Hvor lav bør fastprisen på strøm være?

– Det spørsmålet må du stille til kraftprodusenter. Jeg har store forventninger til at de kan levere på dette området, sier hun.