Ordfører om høy strømpris: – Nå er det prekært

– For deler av næringslivet begynner det å bli prekært. Virkelig prekært, sier ordfører i Røros, Isak Veierud Busch (Ap).

Som eneste kommune i Trøndelag har Røros den samme strømprisen som på Østlandet.

Nå har Ap-ordføreren en sterk anmodning til partifellene i regjeringa:

– Vi kan ikke leve med så ekstreme prisforskjeller på strøm i de ulike landsdelene i Norge. Det må gjøres noe raskt.

Ber Norge gjøre som Frankrike

Røros-ordføreren krever sterkere styring med strømprisen. Han mener politikerne må gjøre som den franske regjeringa. De innførte makspris på strøm i januar i år.

– Det vil gi langt større forutsigbarhet. Når den franske regjeringa har fått det til, er det ikke noen hindring for at Norge kan gjøre det samme, sier Røros-ordføreren.

Han mener det siste året har vært en lærepenge.

– Vi har sett hva som kan skje når markedet får fritt spillerom. Nå må det bli mer forutsigbart.

Busch sier han er svært bekymret for små og mellomstore bedrifter, som ikke har langtidskontrakter på strøm.

Røros Brygger og Minneralvannfabrikk betaler over 2 kr per kilowattime mandag. Andre bryggeri i Nord-Norge betaler bare litt over 1 øre. Foto: Siri Saugstad / NRK

Handler om arbeidsplasser

– Det har gått for lang tid allerede. Det er snakk om arbeidsplasser. Jeg føler at regjeringa rett og slett er handlingslammet, sier Robert Holm ved Røros Bryggeri og Minneralvannfabrikk.

I år betaler de nesten fire ganger så mye for strømmen som i fjor. De har investert i ny tappelinje og etterspørselen er økt. Nå må det spares.

– Vi klarer ikke få til den utviklingen vi ønsker. Nå må vi må tenke på hvor mange ansatte vi har, og hvor vi kan spare inn. Vi må ha penger for å betale regningene, sier Holm.

Bryggeriet har seks ansatte.

Holm er stolt over produktene de lager, men nå er det tøft. De må konkurrere med bryggeri som nesten har gratis strøm.

Anerkjent bedrift på Røros. Her har Røros Bryggeri og Minneralvannfabrikk besøk av landbruksminister Sandra Borch. Fra høyre daglig leder Robert Holm og Morten Hermo. Foto: Privat

Enorme prisforskjeller

Også mandag er det store forskjeller i strømprisen i Norge:

Røros og Østlandet: 2,04 kroner per kilowattime

per kilowattime Sørlandet: 4,08 kroner per kilowattime

per kilowattime Vestlandet: 2,04 kroner per kilowattime

per kilowattime Midt-Norge: 2,33 øre per kilowattime

per kilowattime Nord-Norge: 1,86 øre per kilowattime

I juni betalte folk i gjennomsnitt 17 ganger mer for strømmen i Sør-Norge enn i Midt-Norge og Nord-Norge.

Strømmen koster i sommer mer enn sist vinter. Kraftanalytikere spår at vinteren blir knalltøff med strømpriser som er høyere enn noen gang.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ennå ingen planer om å gjøre som i Frankrike, som har satt makspris på strømmen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Støre sier nei til makspris på strøm

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte søndag i et intervju med Aftenposten/E24 at det ikke er aktuelt nå å gripe inn i kraftmarkedet. Han mener prisen på strøm ikke skal bestemmes av politikerne.

– Vi kan ikke regulere kraftnæringa slik at vi hver dag og hver time kommer under en makspris vedtatt i Stortinget. Driften av 1000 kraftmagasiner påvirker prisene, sier Støre i intervjuet.

NRK har bedt om en kommentar fra Støre, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Når du kan få strømstøtte Ekspandér faktaboks Husholdninger får strømstøtte når snittprisen er høyere enn 70 øre per kilowattime. Da dekkes 80 prosent av prisen.

Bostøtten er utvidet.

Studenter får et ekstraordinært stipend på 3000 kroner hvis de kan dokumentere strømutgifter.

Kommunene har fått mer penger for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp på grunn av høye strømpriser.

Idrettslag og frivillige organisasjoner får et midlertidig tilskudd på grunn av ekstraordinære strømpriser.

Det gis strømstøtte til jordbruks–og vekstnæringa. Staten dekker 55 prosent av strømmen som koster mer enn 70 øre per kilowattime.

Elavgiften reduseres med 1,5 øre per kWh fra april og ut året Kilde: Regjeringa

LO-leder krever handling

– Det er ikke en levelig situasjon, sier LO-leder i Trondheim, John-Peder Denstad.

Han sier det er bra at næringslivet i Midt-Norge har lave strømpriser, men de store forskjellene kan ikke fortsette.

– Strømmen bør og må være underlagt politisk styring, sier Denstad.

Det var slik det var i Norge før 1990. Da fikk landet en ny energilov. Strømprisen skulle settes av markedet.

Denstad forstår bekymringen fra ordføreren på Røros. Nå sier han at tiltak må iverksettes for at vannmagasiner ikke skal tømmes, og at strømprisen ikke er skyhøy. Makspris som i Frankrike må vurderes, sier LO-lederen.