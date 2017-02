Sju måtte rømme fra brennende hus

Sju personer var inne i boligen da brannen brøt ut like før midnatt lørdag.

– Alle de sju som bor kom seg ut selv og varsla brannvesenet om brannen, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Det var på et tidspunkt fare for at brannen skulle spre seg til andre bygninger på gården.

– Da brannvesenet kom til stedet tok de seg inn i huset og slukka brannen mens de rykka innover, sier Olsen.

To av personene som befant seg i boligen ble sendt til Orkdal sjukehus etter at de hadde pusta inn røyk.

Klokka 02.12 meldte brannvesenet ifra om at brannen var slukka.

– Huset står fortsatt, men det har brent en god del inne i huset, sier Olsen.