For første gong offentleggjer Riksrevisjonen informasjon om innfasinga av F-35.

Riksrevisjonen rettar kritikk til Forsvarsdepartementet for å ikkje ha budsjettert slik at målet for innføring av kampfly kan nåast innan 2025.

Dette til trass for at risikoane har vore kjent over lang tid.

I tillegg er det svært kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikkje har sett i gang tilstrekkelege tiltak for å nå ambisjonen for kampflyvåpenet innan 2025.

Dei poengterer at det ikkje er tilfredsstillande at levetidskostnadane for anskaffing av kampfly er undervurdert.

Det er to ting Riksrevisjonen har undersøkt:

Levetidskostnadar for F-35

Infrastruktur og støttefunksjonar for kampflyvåpenet si operative evne

Manglar personell og materiell

Riksrevisjonen peiker på utfordringar med for få personell og materiell i luftvern og baseforsvar.

Dette gjer redusert kapasitet til vern og påverkar Forsvaret si samla oppgåveløysing.

Forsvarsdepartementet har ikkje følgt opp rapporterte risikoar med tilstrekkelege tiltak, heiter det i rapporten.

Forsinka levering av F-35

Noreg har teke imot 40 av 52 kampfly. Prislappen per fly er på 1,74 milliardar kroner.

Det er planlagt at alle dei nye kampflya skal vere levert innan 2024.

I tillegg skal flya vere fullt operative i 2025.

Noreg tek imot seks fly i året frå amerikanske Lockheed Martin. Men leveransen av kampflya har blitt forsinka. Det skuldast mellom annan ei ulukke under testflyging av eit kampfly i USA.

Då stansa Lockheed Martin all testflyging og leveranse av flya.

Leveransen starta opp att i mai.