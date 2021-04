Rema kaller tilbake nudler

Rema 1000 tilbakekaller Nudler i Kopp med biffsmak. Årsaken er at produktet inneholder for høy restverdi av plantevernmiddelet tricyclazol. Dette gjelder følgende batchnummer og holdbarhetsdato: LOT: 10234 R BEST FØR: 31.10.2021.