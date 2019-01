– Jeg var forberedt på at SMS-ene fra spillerne kom til å bli brukt i rettssaken. Jeg var ganske forbannet og fortvilt der og da. Dessuten skriver jeg på «kav trøndersk» når jeg er forbannet, så da ser det kanskje veldig brutalt ut, sier Pål André Helland til NRK.

Mandag ble flere SMS-er fra Helland til Kåre Ingebrigtsen vist frem i retten. RBK-vingen reagerte med sjokk og fortvilelse da han fikk SMS fra Kåre Ingebrigtsen i juli – der treneren informerer om at han nettopp har blitt sparket.

Helland synes det er litt uheldig at de SMS-ene med den hissige språkbruken blir vist frem for hele Norge gjennom den pågående rettssaken – men at han fortsatt står for innholdet.

– Jeg skulle gjerne vært det foruten. Men når saken skal opp for retten, må alle kortene på bordet. Sånn er det bare, sier Helland.

SMS-er fra Pål André Helland Du trenger javascript for å se video.

Mener «alle» har visst om innholdet

Helland mener alle i RBK som på en eller annen måte var involvert i prosessen rundt sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun ikke vil blir overrasket over hans – og andre spilleres – misnøye over at klubben kvittet seg med trenerduoen.

– Vi som har vært igjennom dette, visste allerede i grove trekk innholdet i alle disse SMS-ene som ble sendt på den tiden, sier Helland.

Han ønsker ikke å uttale seg mer om rettssaken som sådan – selv om det er umulig å ikke få den med seg.

– Man får jo med deg saken i grove trekk, det klarer man ikke unngå. Men rettssaken får gå sin gang. Jeg fokuserer på det som skjer på gymmen og på trening, sier Helland.

På spørsmål om han er redd for at det han skrev kan få konsekvenser for ham – og om han har snakket med styret om dette i ettertid, svarer Helland følgende:

– Nei. Ingenting som er ukjent for styret der. En konsekvens av at om de (Ingebrigtsen og Hoftun, journ.anm.) hadde blitt gjeninnsatt, hadde jo vært at styret måtte gå. Alle som var med i koket er innforstått med budskapet, sier Helland.