Horneland: – Vi må våge å ha en visjon om Mesterligaen

Nesten en uke etter at Rosenborg bekreftet at Eirik Horneland er ny hovedtrener, kunne de offisielt presentere ham på Lerkendal.

Under pressekonferansen onsdag ettermiddag var den tidligere Haugesund-treneren tydelig på at han og assistenttrener Karl Oskar Emberland skal komme inn i klubben med ny energi – og voldsomt pågangsmot.

På spørsmål om hva han synes om stallen, svarte han at spillerne er Norges beste, men at de har mye å gå på.

– Det er et veldig stort potensial til å ta ut mer av dem. Vi må trene grundig og nok, flytte grenser og ha den rette mentaliteten.

– Vi skal trene oss enda bedre. Er det noen hull i troppen får vi se på det. Vi er veldig opptatte av å engasjere spillerne. Jeg tror kravene kan være enda høyere her, fordi det er bedre spillere her.

Horneland har ikke tenkt på om han vil besøke Nicklas Bendtner, som for tiden soner sin voldsdom med fotlenke i sin bolig i København.

– Nå skal vi først ha fokus på dem som er her, så får vi ta det etter hvert, svarte han.

Ambisjoner om Mesterligaen

Det er nærmest forventet at Rosenborg skal ta cup- og seriegull. Men Horneland skal også ta trønderne til Europa. Han mener det handler om riktig trening og spillere som har stort ønske om å være en del av prosjektet.

– Vi må våge å ha en visjon om Mesterligaen, sa Horneland.

Han er glad han fikk med seg Karl Oskar Emberland til Rosenborg. Han beskriver assistenttreneren som en sterk fotballmann og pedagog.

– Han vil gjøre meg bedre – og RBK bedre.

Emberland har vært assistenttrener under Horneland i FK Haugesund de siste par årene. Han deltok ikke på pressekonferansen.

RBK: – Horneland har vært i diskusjonene våre lenge

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye understreker hvor stolte RBK er av signeringen.

– Horneland har vært i diskusjonene våre en god stund. Vi kjenner til personligheten, lederskapet, treningsfilosofien og spillefilosofien hans, sa Bjørnebye, som var tydelig på at Horneland er riktig mann til å ta Rosenborg dit de vil – både hjemme og i Europa.

– Jeg er ekstremt glad, og på vegne av RBK, ekstremt stolt, for å presentere ny hovedtrener og assistenttrener, sa Bjørnebye.

Mentalt utslitt etter trenerkonflikt

Horneland og Emberland ble mandag frigitt fra gamleklubben FK Haugesund.

Det har gått rykter om at Rosenborg betalte om lag 3 millioner kroner for å få Horneland før oppsigelsestiden 1. februar. Bjørnebye avviste dette under pressekonferansen.

Haugesund skal imidlertid ha takket nei til tilbudet om 1,1 millioner kroner. Bjørnebye vil ikke si hvor mye de til slutt måtte ut med for at Horneland fikk slippe.

Den nye treneren fortalte under pressekonferansen at han ehar vært emosjonelt utslitt etter overgangen fra Haugesund til Rosenborg.

– Jeg er glad jeg slapp å være en del av forhandlingene med Haugesund, sa han.

Betent lederstrid

I høst begynte ryktene å svirre om Horneland som ny RBK-trener. Like over nyttår kom en endelig bekreftelse fra Rosenborg: Horneland hadde signert toårskontrakt.

Rosenborg har vært på leting etter nye trenere i et halvt år, siden Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble avskjediget.

Eirik Horneland skulle egentlig ha blitt presentert som Rosenborgs nye hovedtrener i forrige uke. Han var da på plass i Trondheim, men på grunn av kontraktsbråket ønsket han ikke å møte opp. Styreleder Ivar Koteng måtte derfor treffe pressen alene.

FK Haugesund anklaget Eirik Horneland for kontraktsbrudd. De mente den gamle kontrakten dermed var gjeldende – en kontrakt som sa at Horneland måtte bli hos dem til november 2019.

Rosenborg og Horneland mente på sin side at den nye kontrakten var gyldig, og at treneren hadde én måneds oppsigelsestid.

FK Haugesund mente Rosenborgs opptreden var umoralsk.

– Det er sjelden vi blir hengt ut så inni hampen, sa styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng.

Etter flere dager med forhandlinger ble klubbene enige mandag kveld.