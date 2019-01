Trenerforeningen frykter konsekvensene hvis RBK får støtte for sitt syn.

– Utfallet av denne saken vil ha stor betydning for andre yrkestrenere, både på herre- og damesida, i årene som kommer, sier daglig leder Teddy Moen.

I dag er norske trenerkontrakter gjerne på 2-3 år, men Trenerforeningen frykter at de vil bli på 1-2 år hvis RBK vinner saken. I tillegg frykter de at det vil bli lettere å sparke trenere, at etterlønna kan bli dårligere og at makt forskyves fra hovedtrener til styre.

– Det kan bli kortere kontrakter på grunn av den saken her, bekrefter styreleder i RBK, Ivar Koteng. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Når sjelden helt til rettssalen

Trenerkonflikter er sjelden kost i norske rettsaler. Ifølge Trenerforeningen kjenner de bare til en lignende sak som omhandler fotballtrenere. I 2009 havnet fotballklubben Bryne i konflikt med trenerduoen Rolf Teigen og Mathias Haugaasen. Det ble inngått forlik med Teigen, mens Haugaasen tok saken til retten, og vant.

– Vi ser som oftest ikke sakene i retten, sier Moen. Ofte inngås det en minnelig løsning. Det er også forsøkt mellom Rosenborg og den sparkede trenerduoen.

Styreleder i RBK, Ivar Koteng, har fått massiv kritikk både for avskjedigelsen av Ingebrigtsen og Hoftun, samt prosessen rundt ansettelsen av dagens trenerteam. Foto: Roger Myren/NRK

Krever millioner

Sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun kom dagen etter at Rosenborg hadde slått islandske Valur i mesterligakvalifiseringen i fjor.

Styreleder Ivar Koteng møtte pressen 19. juli i fjor for å forklare styrets beslutning.

– Selv om vi har hatt gode resultat, det er på grensa til Nils Arne-tida faktisk, så synes vi utviklinga har vært litt for dårlig, sa styrelederen.

Ingebrigtsens advokat, Stein Kimsås-Ottebech mener hans klient er urettmessig og ugyldig oppsagt. Han har fått tre millioner kroner av RBK, men vil kunne kreve opp mot ti millioner kroner for å dekke tapt grunnlønn ut 2020, samt bonuser og kompensasjon.

Erik Hoftun skal ha avvist et tilbud fra RBK på en halv million kroner for å droppe rettssak. Beløpet kommer i tillegg til det han allerede har fått utbetalt fra klubben.

Ingebrigtsen og Hoftun ledet RBK til tre seriegull, to cupgull og kvalifisering til to sluttspill i Europa på fire år. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ordknappe hovedpersoner

NRK var søndag i kontakt med både Kåre Ingebrigtsen og hans advokat Kimsås-Otterbech, men ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Verken Kimsås-Otterbech eller RBKs styreleder Ivar Koteng vil kommentere om det har vært noen kontakt mellom partene de siste dagene. Rosenborgs advokat, Kristian Nordheim, sier at det ikke har vært det så langt han kjenner til.

Erik Hoftun og hans advokat Andreas Messelt Ekker har ikke svart på NRKs henvendelser.

Vanskelig for Erik og Kåre

Trenerforeningens Teddy Moen tror saken er en stor belastning for de to tidligere trenerne, både følelsesmessig og økonomisk.

– Belastningen å måtte gå i retten er veldig stor. Det står stor respekt av det de gjør. De går foran. Mange tror dette handler om penger, men jeg opplever at dette handler om viktige prinsipper, sier Moen.

NRK har vært i kontakt med flere tidligere Rosenborg-spillere som mener saken er uheldig for klubben.

– Jeg er sikker på at Erik og Kåre er glad i klubben, slik vi alle er, så dette er nok en vanskelig sak for dem også, tenker jeg, sier tidligere RBK-spiller, Christer Basma.

Kåre Ingebrigtsen har fått utbetalt tre millioner kroner fra RBK etter sparkingen. Han mener han har krav på mye mer. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Vil vite mer om prosessen

– Det er veldig trist at det har kommet dit. Det kommer ikke noe godt ut av det. Jeg hadde jo håpet at de skulle klare å finne en minnelig løsning uten å måtte gå veien gjennom rettsapparatet. Det kommer ingen vinnere ut av en sånn type situasjon, sier tidligere RBK-spiller og tidligere ekspertkommentator i NRK, Karl-Petter Løken.

Basma håper rettssaken vil gi et bedre innblikk i hva som faktisk har foregått i forbindelse med avskjedigelsen.

– På en måte er det kjedelig at det har havnet dit. Samtidig, for fotball-Norge, er det en prinsipiell sak som det kan bli greit å få en rettsdom på, sier han.

Det er satt av fem dager til behandlingen av arbeidskonflikten i tingretten.