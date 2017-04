Bildet som ble vist for mange andre internasjonale forskere i Wien i dag, viser ei lysende kule som kaster lys ned mot bakken. Det er et av teamets mange feltkameraer som besørget eksponeringa, som varte i fire sekunder. Bildet er tatt fra Skarvan, i nordlig retning.

Unik nærhet til objektet

Det lysende objektet på bildet befinner seg bare ett hundre meter fra teltet som forskerne satt i. De observerte lyskula på en av sine dataskjermer i teltet, og løp deretter ut for å se fenomenet med egne øyne – men da var det allerede borte. Forsker ved Høgskolen i Østfold, Bjørn Gitle Hauge sier det særlig er én årsak til at de har valgt å ta med seg akkurat dette fotografiet til kongressen i Wien.

– Bildet er tatt så nær objektet, og nærheten gjør bildet spesielt i seg selv. Vi kan se at det lyser opp bakken under. Vi vet også at kameraene gjorde lignende opptak av det samme lysfenomenet på samme sted, også for et halvt år siden. Det kan se ut til at området er stedet hvor fenomenet oppstår, men helt sikre kan vi ennå ikke være, sier Gitle Hauge på telefon fra den østerrikske hovedstaden. Han har trukket i lakksko og mørk dress foran kveldens begivenhet. Han representerer forskningsgruppa fra Hessdalen, sammen med professor i kjemi ved HiØ, Anna-Lena Kjøniksen.

Hessdalsforskere på kongress-stand i Wien. Bjørn Gitle Hauge og Anna-Lena Kjøniksen møtte flere som uttrykte forbauselse over det trønderske fenomenet. Foto: Privat

Ønsker hjelp til nye teorier

Når bildet fra Hessdalen blir sett av så mange andre forskere, kan det skje at flere fatter interesse for fenomenet.

– Jeg håper for eksempel at flere fysikere kan komme på banen. Kanskje er det kunnskap om denne typen fenomen i deres leir, og som kan gi nye hypoteser til teorier. Vi trenger nye teorier i arbeidet med å finne ut hva vi ser og dokumenterer i Hessdalen.

Ikke UFO men UAP

Forskere snakker ikke om UFO når de henviser til fenomenet i Hessdalen. Det er HP eller UAP som gjelder i forskningsøyemed, og forkortelsene står for Hessdalen Phenomenon og Unidentified Aerial Phenomenon.

Basecamp i Hessdalen. Med tida kan det bli permanent forskningsbase i dalen. Foto: Høgskolen i Østfold

Forbauset kongressdeltakere

Seint tirsdag kveld melder Bjørn Gitle Hauge fra Wien, at reaksjonene på bildet har vært positive.

– Det har ikke vært noen "angrep" mot oss, men flere har uttrykt forbauselse over fenomenet. Vi har knyttet noen interessante kontakter med andre forskere, men det får vi komme tilbake til senere, forteller Bjørn Gitle Hauge på telefon fra Wien.