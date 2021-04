Politiet i Trondheim har diskriminert en innbygger på grunn av etnisitet

En mann i Trondheim er blitt diskriminert av politiet å ha blitt stoppet i politikontroller langt mer enn normalt.

Dette er konklusjonen fra Diskrimineringsnemnda, som Trøndelag politidistrikt fikk torsdag.

Det er snakk om diskriminering på grunn av etnisitet.

Han skal ha blitt kontrollert ti ganger i perioden 2015 til 2020.

Moe: – Vi har ikke hatt filteret på

«Etter nemndas mening er A utvilsomt stoppet i politikontroll langt oftere enn det som er tilfelle for befolkningen for øvrig», heter det i rapporten fra nemnda.

Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt, understreker at ingen skal kontrolleres på bakgrunn av etnisitet.

Han erkjenner at politiet har utsatt mannen for politikontroller langt oftere enn det som er normalt, og at det i flere tilfeller er vanskelig å forklare hvorfor mannen ble stoppet.

– Politiet er ute til alle døgnets tider. Politipatruljene oppsøker steder, personer og mulige situasjoner hvor kriminalitet har vært eller kan oppstå. I denne kontrollaktiviteten har vedkommende blitt kontrollert for ofte. Vi har ikke hatt filteret på da vi stoppet denne personen, sier Moe.

TAR ANSVARET: – Det er mitt ansvar som politimester at våre ansatte opptrer skikkelig ovenfor alle våre innbyggere, sier Nils Kristian Moe. Foto: Tariq Alisubh

Trafikk og narkotika

Kun tre kontroller av mannen er blitt loggført i politiets registre. Men politiet tviler ikke på at alle ti kontroller faktisk har skjedd.

I to av de loggførte kontrollene ble mannen stoppet på grunn av kjøreatferd.

I det tredje tilfellet ble han stoppet på bakgrunn av etterretningsinformasjon politiet satt på. De hadde fått tips om at mannen var involvert i en narkotikahandel, ifølge Moe.

Moe har beklaget direkte til mannen

Politimesteren sier til NRK at han sendt skriftlig beklagelse direkte til mannen.

Han tar på seg ansvaret for at alle ansatte i Trøndelag politidistrikt opptrer skikkelig overfor alle innbyggere.

Ifølge Moe er det ulike politipatruljer som har stoppet mannen i løpet av disse årene.

Fremover vil politiet jobbe mye med etnisitet, både mot diskriminering og for rekruttering. Alle polititjenestefolk er pålagt å ta et etikkurs Politihøgskolen har utarbeidet.

– Vi prøver så godt vi kan, men det er ikke et avsluttet arbeid. Det er et arbeid vi må holde på med hele tiden, sier Moe.

Hvilke konsekvenser får det for politiet?

Saken om diskriminering ble sendt til Spesialenheten for politisaker. Men de henla saken da det ikke ble funnet rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbare forhold.

Mannen har også klaget på avgjørelsen til Riksadvokaten, som ikke tok klagen til følge.

Nils Kristian Moe tror likevel denne saken kan få konsekvenser for politiet:

– Konsekvensen er at vi ikke klarer å ha en atferd som aksepteres i majoriteten av befolkningen. Det kan gå på tilliten løs, og føre til at enkelte føler seg usikre på politiet. Slik vil vi ikke ha det.

Nemnda konkluderer med at mannen også indirekte er diskriminert, på grunn av den manglende loggføringen.

Det er ikke et krav om at kontrollene skal loggføres, ifølge politiet.

I pressemeldingen fra Trøndelag politidistrikt, heter det at det er summen av kontrollene som er problematisk.