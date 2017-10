Parkeringskaos ved Spektrum: – Helt håpløst!

Det er store parkeringsvansker ved Trondheim Spektrum. Den største parkeringsplassen ved idrettsanlegget er stengt som følge av riving av den gamle hallen. Det gjør at en del (relativt mange) velger å parkere og kjøre ulovlig, for eksempel på gang- og sykkelveier, istedenfor å finne en lovlig parkeringsplass som ligger noen minutter unna.

Dette har parkeringsvesenet sett seg lei på. Blir det ikke bedring, kommer de ikke bare til å skrive ut bøter, og sende det hjem i postkassa til folk.

Det har nemlig tidvis vært så kaotisk at parkeringsvaktene ikke har hatt tid til å skrive ut bøtene på stedet.

– Situasjonen er håpløs

– Blir det like ille i fortsettelsen kommer vi til å ta bilde av dem som «klatrer» opp på fortauet. Så varsler vi fører og sender bot i posten, sier drift- og kontrollsjef Steinar Myhr i Trondheim Parkering KF.

NRK var med ham ut på en sjekk onsdag ettermiddag. Da var det heldigvis bedring, og det var få som parkerte ulovlig.

Mona Hoel var en av dem som slet lenge med å finne parkeringsplass.

– Det var så vidt jeg greide det. Parkeringssituasjonen er håpløs. Jeg var her på mandag også, da var det veldig kaos her, sier hun.

– Greide du å finne lovlig plass?

– Man må jo det. En er bare nødt til å parkere lengre unna, sier hun.

– Tenk på barnas sikkerhet

Drift- og kontrollsjef Myhr er enig i at det på nåværende tidspunkt er trangt om plassene ved Trondheim Spektrum. Han minner samtidig på at man ikke behøver å dra så veldig langt for å finne lovlig parkering.

– Det er bra med plasser på Øya stadion. Det er også alternativer i parkeringshusene våre på Leütenhaven og på Øya, sier han.

– Vi har god dekning, og det er muligheter for å finne lovlig parkering. Men man må belage seg på å gå litt.

Han håper at det å gå ut i media vil bidra til at færre velger å parkere der det ikke er lov.

– Tenk på barna deres og trafikksikkerheten. Vi har fått bilder fra folk av at barn må gå slalåm mellom biler. Det er ikke bra.

– Vi ønsker ikke å skrive ut bøter. Vi ønsker å oppfordre til å gjøre det rette, sier Myhr.