Mannen fra Trøndelag er tiltalt for seksuelle overgrep på nett og fysisk mot over 40 jenter. De fleste var 12–15 år.

Tiltalen med 75 punkter tok en halvtime å lese opp da rettssaken startet forrige mandag. Saken er den største nettovergrepssaken i Trøndelag, og fortsetter i Sør-Trøndelag tingrett denne uka.

I løpet av sakens første fem dager har retten fått innsikt i hvordan mannen gikk frem for å få et forhold til unge jenter. Kommunikasjonen har stort sett startet på Snapchat.

La til jenter på Snap – og ble lagt til

Han har blant annet funnet brukernavnet til jenter i Instagram-biografien deres. Flere av dem har forklart at de godtok brukeren for å finne ut hvem det var.

I noen tilfeller ble imidlertid mannen selv lagt til.

Ei jente sendte Snapchat-forespørsel til det hun trodde var en jevnaldrende gutt. Hun var 12 år – og nysgjerrig.

Ovenfor avhøreren på Barnehuset i Trondheim innrømmet jenta at hun la til «gutten» etter å ha fått brukernavnet av en venninne.

– Jeg la ham til. Jeg lurte på hvem han var, sa hun.

I all hovedsak opererte mannen med oppdiktet navn. Alderen har variert, fra tenåring til 29-åring.

OVERGREP PÅ SNAPCHAT: Trønderen er tiltalt for seksuelle overgrep mot barn, både fysisk og på nett. Han møtte aldri jenta fra denne chatten. Men han fikk henne til å sende ham seksualiserte bilder og videoer. Foto: Skjermdump fra Snapchat / Politiet

Fra hverdagslig prat til nakenbilder

Å oppnå kontakt er én ting. Å bygge tillit en annen. Hvordan klarte han det?

Et av svarene ligger nok i måten han skrev på.

«Særrr?? Du ser ut som 02/03 ass!»

Setningen er tatt ut fra en Snapchat-logg med ei jente på 13 år. Mannen latet som han var 18 – eller 00 som han skrev.

Og dersom du leser samtalen, uten å ha konteksten, tror du nok at den er mellom to personer på cirka samme alder.

I retten har vi hørt flere eksempler på at praten har startet med noe hverdagslig. Noe langt fra seksuelt.

Han: «Hvilket fotballag heie du på?»

Hun: «Liverpool»

Han: «Same. Liverpool e best»

Hun: «Nice»

Flere jenter har beskrevet «gutten» de chattet med som snill. En fin fyr.

– Han begynte å spørre om ting om meg, og jeg litt tilbake. Så ble vi litt kjent, sa en av jentene i avhøret.

– Vi snakket over tid og ble trygge på hverandre, sa en annen jente, som var 12 år da hun gikk med på å sende ham seksualiserte bilder og videoer av seg selv.

TILTALTES NOTATER: De fleste fornærmede i overgrepssaken er for unge til å møte i retten. Avhørene med dem fra Statens Barnehus spilles av i retten. Den tiltalte noterer ofte mens han hører hva jentene forklarer. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Jente (12) ville bevise at hun ikke er pingle

Hun har forklart at hun sendte bildene etter at han spurte. I avhøret sa hun at han ikke maste.

– Jeg sa ok. Så gjorde jeg det, forklarte hun.

Å få mindreårige til å gjøre seksualiserte handlinger på seg selv og sende bilder og filmer av det er sidestilt med voldtekt.

Tiltalte erkjenner at han fikk denne jenta til å sende nakenbilde av seg selv i et speil. Men nekter for å ha lokket henne til å sende film av at hun gjør seksuelle handlinger.

Etter hvert blokkerte jenta brukeren, sa hun i avhøret:

– Det var en lettelse å legge det bak meg. Hvis jeg hadde sagt det til foreldrene mine, hadde de gjort det til en enorm greie. De hadde nok tatt mobilen min i et år, fordi de mente jeg var så lita at jeg ikke kunne ha den.

Ei annen jente, også hun 12 år, var oppløst i tårer under avhøret. Avhøreren lurte på hvorfor hun gikk med på å sende nakenbilder og -videoer på Snapchat.

– Jeg ville bevise at jeg ikke er en pingle, svarte jenta.

Ga bekreftelse til usikre jenter

Noen jenter skal ha fått svært sterke følelser for tiltalte.

«Tror æ e forelska», skrev ei av dem i en snap.

Ei annen jente slet med selvbildet, har tiltalte forklart i retten:

– Hun syntes ikke hun var fin.

Tiltalte sier han ville bedre selvbildet hennes ved å gi henne komplimenter.

Politiet har lagt frem dokumentasjon i retten som tyder på at jenter er blitt smigret av det han har sagt.

Han: «Syk kropp på 05!!»

Hun: «Tusentakk!! D e så koshli å hør aww»

I retten har mannen gjentatt at han aldri har presset eller truet jenter til å sende seksualiserte bilder og videoer. I tillegg har han flere ganger sagt at han ikke har sendt bilder av egen penis eller videoer av at han onanerte før han på en eller annen måte hadde blitt invitert til å gjøre det.

Jente (14) tok med kniv da hun skulle møte ham

Mannen er også tiltalt for å ha betalt fire jenter for sex eller nakenbilder.

Torsdag hørte retten forklaringen til ei jente som ved to anledninger fikk penger og tobakk for å sende nakenbilder til tiltalte. Hun var 14 år.

– Jeg var så dum at jeg sendte bildene. Jeg møtte ham senere på dagen, sa jenta i avhøret.

De avtalte å møtes på et busstopp. Jenta sa til moren at hun bare skulle en kjapp tur ut.

– Jeg hadde en liten kjøkkenkniv i lomma, sa jenta, og begrunnet det med at hun var redd for hva mannen kunne finne på.

Det har variert om mannen lyktes eller ikke med metoden om å tilby penger. Aktor i saken, statsadvokat Kaia Strandjord, forklarer det slik:

– Det varierer alt etter som hvilken fornærmet han har støtt på. Han har støtt på noen jenter som er sterkere enn andre, og noen jenter som har dårligere råd enn andre.

Bistandsadvokaten: – Viktig at informasjonen kommer ut

Bistandsadvokaten til de over 40 fornærmede jentene, Lilli Marie Brimi, har vært særdeles ordknapp til media underveis i straffesaken.

Men hun synes det er svært viktig å spre informasjon om hva mannen har gjort for å komme i kontakt med jenter han senere har forgrepet seg på.

MER KUNNSKAP: Bistandsadvokat Lilli Marie Brimi mener voksne bør bli bedre kjent med hvordan nettovergripere går frem. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Foreldre, lærere og andre som jobber med barn og unge må bli oppmerksomme på hvordan dette foregår. Jo mer kunnskap vi får og jo mer vi snakker om temaet, dess bedre grunnlag får vi for å stoppe overgrep mot barn, sier Brimi til NRK.

Hun understreker at dagens barn og unge i vesentlig grad lever livene sine på sosiale medier.

– Overgrep på nett bør bli et tema – før barna får tilgang på mobiltelefon og internett, sier hun.