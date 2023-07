Folk valfarter til gammel turistperle etter 50 år under vann

– Jeg var tre år da faren min tok meg med hit første gangen. Da bodde vi mye oppe ved Essandemningen, så tok vi ofte turen ned hit for å fiske, forteller Morten Jensvold.

Han skuer utover landskapet i Nedalen i fjellområdet Sylan. Her ligger vanligvis den store, oppdemmede Nesjøen. Men fordi Nesjødammen måtte rehabiliteres, er innsjøen i år helt tappet ned for første gang siden starten av 1970-tallet.

I en kort periode kan folk igjen se konturene av landskapet slik det en gang var, og ikke minst: Det som er igjen av Nedalen gård og den gamle Nedalshytta.

Inn dette inngangspartiet på gamle Nedalshytta gikk mange som skulle gå i fjellområdet Sylan. Fjellgården Nedalen gård (grunnmurene nærmest i bildet) og gamle Nedalshytta gikk begge tapt da elva Nea og Nedalsmyrene ble demmet ned. Grunnmurene av den gamle Nedalshytta, som var turistforeningshytte frem til 1971. Siden har restene av hytta ligget under vann i den oppdemmede Nesjøen. Nedalen gård var en fjellgård. Trondhjems Turistforening hadde fra 1889 overnattingsavtale på gården. Turgåere på vei utover det golde landskapet mot ruinene av den gamle Nedalshytta. Mange skuelystne har tatt turen opp til området i sommer. Elva Neas gamle elveleie har igjen kommet til syne i det utvaskede og landskapet, som har ligget under vann i et halvt århundre. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK Gammelt skrot og rask som før ble gravd ned ved gården og gamle Nedalshytta, har blitt synlig. Ifølge leder i Trondhjems Turistforening, Frode Støre Bergrem (på bildet), blir det organisert opprydding i sommer. Landskapet hvor Nesjøen vanligvis ligger, sett fra området ved den nye Nedalshytta. Slik ser landskapet vanligvis ut fra den nye Nedalshytta, som ble bygget høyere i terrenget som følge av oppdemmingen. Turistforeningshytta sto ferdig i 1972. Denne kaffekoppen ble funnet i mudderet ved den gamle Nedalshytta, og er nå tatt med til den nye Nedalshytta.

– Bare skjelettet igjen

Jensvold overnattet selv på den gamle turistforeningshytta, hvor grunnmurene står igjen. Han peker og viser hvor peisestua og soverommene lå.

– Det var en fantastisk fin hytte, som lå inne i grovvokst bjørkeskog. Den ble revet rett før vannet kom.

Store naturverdier, turisthytta og Nedalen gård gikk tapt da Nedalsmyrene ble demmet ned, for å få mer kraftproduksjon. Med vannet borte, ser vi nå i sommer et vidstrakt, brunt landskap med gamle elveløp og små innsjøer.

Morten Jensvold besøkte den gamle hytten og fjellområdet fra han var tre år gammel. Tilbake på stedet vekkes gamle minner til live. Foto: Jørgen Leangen / NRK

– Jeg kjenner igjen elva og fiskeplassene mine, men skogen og alt det som var naturen er borte, forteller Jensvold.

– Det er som jeg bruker å si til mine barn: Det er som å grave opp bestemor på kirkegården, og tro at du skal møte henne igjen. Her er det bare skjelettet. Det som var liv, er borte.

Synet av de gamle ruinene gir ham også en følelse av savn og vemod.

– Jeg vet vi er mange som savner den gamle hytta.

Se den tørrlagte Nesjøen fra lufta. Tidligere myrlandskap med gamle elveløp, innsjøer og kulturminner har igjen kommet til syne. Du trenger javascript for å se video. Se den tørrlagte Nesjøen fra lufta. Tidligere myrlandskap med gamle elveløp, innsjøer og kulturminner har igjen kommet til syne. Video: Jørgen Leangen / NRK Luftfoto

Lang historie

Atle Aas jobber i vertskapet på den nye Nedalshytta, som ble bygget lenger oppe i terrenget i det samme området. Han forteller at ruinene som nå igjen er kommet til syne, viser den spede begynnelse på turistforeningens aktivitet i Sylan.

– I begynnelsen leide man to rom på gården som også sto her, før man satte opp den første Nedalshytta. Etter hvert ble gårdsfolket forstyrret av at det kom flere og flere folk, så da måtte man sett opp en ny hytte lenger unna gården, sier Aas.

Selv om bare grunnmurene står igjen, klarer fortsatt Morten Jensvold å finne igjen konturer av det som en gang har vært.

– De hadde et gammelt fergeleie her. Der hadde de en båt som de dro seg selv over med når de kom fra Tydal og skulle inn på hytta.

Nesjøen Ekspander/minimer faktaboks Ein kunstig innsjø i Sylan aust i Tydal kommune, Trøndelag. Ligg ca. 15 km vest for grensa til Sverige.

Danna ved oppdemming av elva Nea ved Nedalsmyrene.

Den samla sjøoverflata er 66 kvadratkilometer og magasininnhaldet 582 millionar kubikkmeter.

Ferdig bygde i 1971

Sjøen har ein 1 kilometer lang og 40 meter høg fyllingsdam.

Rehabiliteringarbeid av dammen starta i 2021 og pågår fram til 2025. Sjølve Nesjøen har blitt tappa heilt ned.

Nesjødammen består av Nesjøen og Essandsjøen. Nedanfor ligg magasinet Vessingsjøen. Alle tre er viktige fiskevatn som blir ramma av anleggsarbeidet. Kjelde: SNL/Norconsult

Slik så den gamle Nedalshytta ut, før området den lå i ble lagt under vann. Foto: Trondhjems Turistforening

Nedalen var også det første området i Norge som ble vernet som naturområde. Det skjedde allerede i 1917. I papirene fra Stortinget står det at området var så rikt på fugle- og planteliv, at det skulle være uendret i nasjonens eie til evig tid.

– Dette var 50 år før vi begynte med nasjonalparker i Norge. Så de var veldig tidlig ute. Det sier jo også noe om kvaliteten – at man fredet et så stort område så tidlig, forteller Jensvold.

Likevel ble det kraftutbygging og neddemming i området.

Justisminister Emilie Enger Mehl er en av mange som har tatt turen for å se ruinene og landskapet som nå er kommet frem. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Populær attraksjon

Mange hundre har i sommer tatt turen til Nedalen for å få med seg denne helt spesielle attraksjonen, anslår Trondhjems Turistforening (TT).

– Det er folk i alle aldre og fra mange deler av landet, opplyser daglig leder Frode Støre Bergrem i TT.

Justisminister Emilie Enger Mehl er en av dem som har tatt turen til Nedalen for å få med seg det spesielle synet.

– Det er litt blandede følelser å stå her og vite at her stod det en turisthytte og en gård, og folket som måtte dra. Men samtidig er det også et veldig flott fjellområde å besøke.

Senere i sommer starter oppfyllingen av reguleringsmagasinet, og området kommer etter hvert under vann igjen.

Atle Aas fra vertskapet på Nedalshytta anbefaler alle som vil få med seg den spesielle attraksjonen om å ta turen. Slike store rehabiliteringsarbeider av damanlegg skjer ikke ofte.

– Det kan bli 50 år til dette igjen dukker opp. Da kan det nok se helt annerledes ut.

Atle Aas er vertskap på Nedalshytta og oppfordrer folk til å se området og restene av det gamle før det er for sent. Foto: Jørgen Leangen / NRK