Det forteller ordfører i kommunen, Oddvar Bang, til NRK etter at en 16-åring nå er mistenkt for å ha slått ned en ti år gammel gutt i Orkdal mandag kveld.

Kort tid senere skal også en annen gutt ha blitt slått ned.

Randi Fagerholt er fungerende lensmann i Orkdal og Agdenes. Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

– Politiet ble varslet via vår egen Facebook-side om at en ti år gammel gutt hadde blitt slått ned. Vi har etterforsket saken siden i går kveld og har hatt samtaler både med tiåringen, hans mor, samt en annen tiåring som var vitne til hendelsen, sier fungerende lensmann Randi Fagerholt i Orkdal og Agdenes.

Jobber med en ungdomsgjeng

Ordfører Bang sier hendelsen er svært beklagelig.

– Det er veldig beklagelig at vi har en slik episode. Jeg håper vi ved hjelp av politi og kommunens støtteapparat skal kunne bearbeide dette slik at vi slipper slike type hendelser i framtida, sier ordføreren.

På spørsmål om dette er en problematikk i Orkdal kommune, svarer Bang slik;

– Det er en gruppe med ungdommer vi har jobbet med i et halvt år nå, så det er en tendens vi prøver å snu. Dette er veldig beklagelig, sier han til NRK Trøndelag.

Bilder på Facebook

Slik så øret til 16-åringen, som skal ha blitt banket etter hendelsen med 10-åringen. Foto: Privat

Tiåringen var ute og syklet da han tilsynelatende ble utsatt for blind vold på åpen gate. En 16 år gammel gutt er mistenkt i saken. Politiet har ikke opplysninger som tilsier at det er kjennskap mellom partene.

En nabo som fikk med seg det som skjedde, la ut bilder av hendelsen på Facebook.

– Bildene viser tiåringen som ligger på bakken med sykkelen ved siden av. Det ser dramatisk ut. Vi jobber med å finne ut om det var så dramatisk, sier Fagerholt.

Bildene ble etter kort tid slettet fra Facebook.

Folk er bekymra

Ifølge lensmannen går det etter forholdene bra med den fornærmede tiåringen.

NRK har snakket både med ungdommer og voksne i Orkanger om hendelsen.

Ungdommene forklarer at det skal dreie seg om to grupper med folk. Mens de voksne sier de skulle ønske politiet gjorde litt større fremskritt i arbeidet mot å forhindre at slike ting skjer.