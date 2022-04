Dorte Grimsmo, Mina Jacobsen, Olivia Aukan og Håvard Midling er daglig innom appene Snapchat, Instagram og TikTok.

Der får de blant annet opp påvirkere som deler lettkledde bilder.

– Det kommer hele tiden opp masse bilder av damer i bikini som er syltynne, har perfekt midje og perfekt rumpe, sier Grimsmo.

Ungdommene mener dette senker terskelen for at de selv deler lettkledde bilder. Denne forklaringen støttes av en fersk studie.

Vennegjengen skroller på sosiale medier mens de spiser lunsj. Foto: Morten Waagø / NRK

Presset av sosiale medier

– Bildedeling er en sentral del av ungdomskulturen, sier forsker Kamilla Knutsen Steinnes.

I den nye studien fra Oslo Met har hun og Helene Fiane Teigen undersøkt hvorfor unge sender nakenbilder, såkalte «nudes».

Ungdommer i alderen 16 til 19 år har deltatt i denne studien. De forklarer at de føler på et press fra reklame og sosiale medier, forteller Steinnes.

Eksempler på ulike svar i studien fra OsloMet. Eksempler på ulike svar i studien fra OsloMet. Eksempler på ulike svar i studien fra OsloMet.

Søker etter bekreftelse

Vennegjengen i Trondheim tror mange deler slike bilder for å få oppmerksomhet, fordi man føler seg usikker på egen kropp.

– Når man sender «nudes», søker man etter bekreftelse på at man er bra nok, sier Mina Jacobsen.

De mener usikkerheten kommer av at noen påvirkere i sosiale medier fremmer én type kropp.

Vennegjengen beskriver denne kroppen som en ung slank dame med stor rumpe og smal midje.

Et illustrert eksempel på et typisk bilde som kan dukke opp i feeden.

De unge tror det er individuelt hvor mye man blir påvirket av det de ser i sosiale medier. Det er fordi man får opp ulikt innhold i den digitale strømmen, feeden.

– Jeg er ganske interessert i trening og da er det vanlig å få opp menn i bare shortsen som poserer. Man blir selvfølgelig påvirket av det også, sier Håvard Midling.

Forsker Kamilla Knutsen Steinnes forklarer at unge kan føle seg utestengt om de ikke sender nakenbilder. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Vil ikke skjule kroppen

Steinnes forteller at ungdommene i studien også er positive til å se et mangfold av kropper i sosiale medier.

Dette kjenner Olivia Aukan seg igjen i. Hun forteller at hun blir positivt påvirket av å se andre dele lettkledde bilder.

– Jeg føler at når jeg ser andre naken, så blir det mer normalisert, sier hun.

Aukan forteller at hun kan sende nakenbilder til venninner, men at dette ikke er for å få bekreftelse.

– Jeg er trygg på egen kropp og vil ikke at den skal skjules, sier hun.

Mer om studien «Sårbare bilder på sosiale medier» Ekspandér faktaboks Dette er noen av funnene som forskerne gjorde: Bildedeling er en stor del av ungdomskulturen. Selv om ikke alle deler bilder vet de at det foregår.

Det er et sterkt sosialt press blant noen ungdom på å dele sårbare bilder (som regel nakenbilder), og spesielt jentene føler seg presset av jevnaldrende gutter.

Ungdommene føler på en ambivalens: På den ene siden er et intimt bilde som en kjærlighetserklæring og et uttrykk for tillit. På den annen side er det skamfullt å få bilder spredt. De er klar over risikoen, men tar den likevel.

Noen ungdommer føler på et sterkt kommersielt press fra reklame, TV-serier og influensere på å dele lettkledde bilder. Ungdommene utsettes for et massivt markedsføringstrykk. Det kan føre til press på å debutere seksuelt og press til å dele bilder.

Mulige tiltak mot uønsket bildedeling: Mer om kritisk medieforståelse i skolen, det bør bli lettere å anmelde til politiet, plattformene/teknologien må ta mer ansvar (aldersgrenser og lignende).

I studien deltok 19 ungdommer i alderen 16 til 19 år. Kilde: «Sårbare bilder på sosiale medier. En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom.» Studien er gjort av Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen ved Oslo Met.

Olivia Aukan mener kropp og nakenhet blir mer normalisert når flere deler lettkledde bilder. Foto: Morten Waagø / NRK

Snakk om trygg bildedeling

– Dessverre er det ikke en overraskende studie.

Det sier Rebekka Kvilaas, som er medlem i ungdomsgruppa til Sex og Samfunn. Hun forteller at denne studien viser hvor vanlig det er for unge å dele nakenbilder.

– Det å ha en samtale om hva som er trygg og utrygg bildedeling, hva er lovlig hva er ulovlig, er nok viktig, sier hun.

Ifølge Kvilaas er det viktig å snakke om grensesetting og hvordan man trygt kan ytre det hvis noen spør om nakenbilde.

– Du skal ikke sende nakenbilder til en person du ikke ville ha stått naken foran, sier hun.

Det viktigste er at man ikke skal sende bilder av seg selv uønsket, forteller Kvilaas.

Rebekka Kvilaas forteller at det er viktig å snakke om hvordan man kan dele bilder trygt. Foto: Privat

Større mangfold

Ungdommene i Trondheim forteller at de synes sosiale medier har blitt bedre de siste årene.

– Jeg merker et mye større mangfold av ulike kroppstyper, sier Olivia Aukan.

Hun mener flere kroppstyper blir representert i sosiale medier nå, sammenlignet med tidligere. Dette tror de vil bidra til mindre usikkerhet, siden flere kan kjenne seg igjen i de ulike kroppstypene.

– Men vi er ikke ferdig med jobben å normalisere alle kropper, påpeker Mina Jacobsen.