Ny barnehageansatt koronasmittet i Trondheim

Den smittede er ansatt ved Tordenskjold barnehage, en del av Kuhaugen barnehager, opplyser kommunen til NRK.

– Ingen av de ansatte som var på jobb sammen med den smittede har symptomer nå, sier Camilla Trud Nereid, oppvekst og utdanningsdirektør i Trondheim kommune.

Det andre smittetilfellet

I går ble det klart at en ansatt ved Torvsletta barnehage i Heimdal er smittet av koronaviruset.

I formannskapsmøtet torsdag ettermiddag informerte kommunedirektøren og oppvekstdirektøren politikerne om at enda en barnehageansatt i kommunen er smittet av korona.

Har ikke vært på jobb denne uka

Nereid sier den ansatte ikke har vært på jobb etter at barnehagen ble åpnet for barna, men at vedkommende var der en dag uka før, for å vaske og gjøre i stand til gjenåpningen.

– Smittevernkontoret følger opp, og har ikke grunnlag for å stenge barnehagen, sier hun.