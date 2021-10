Mange misfornøyd med strømavtalen: – All grunn til å føle seg lurt

– Dessverre har de all grunn til å føle seg lurt.

Det sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Hun er ekstremt misfornøyd med hvordan strømselskapene nå agerer i markedet.

– De sier selv at de blir satt over på dyrere avtaler. Det koster mer enn de trodde, eller de blir utsatt for villedende markedsføring.

Mener mange ikke kan stoles på

En undersøkelse utført for Forbrukerrådet viser at 45 prosent av alle som har byttet strømavtale ved en eller flere anledninger har følt seg lurt når de kjøpte strøm.

Blant de som byttet strømavtale for under et år siden, er andelen som følte seg lurt 53 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars, men er ikke offentliggjort før nå.

– De finner stadig nye grep og metoder for å komme seg unna de avtalene de har inngått. Vi ser at selskaper kaster folk ut av fastprisavtaler, eller de hever pristaket. Gode eksempler å dårlig oppførsel fra avtaleparter man ikke kan stole på, sier Blyverket.

MISFORNØYD: Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier mange strømselskaper bryter loven og oppfører seg uprofesjonelt. Foto: John Trygve Tollefsen

Vil straffe de som bryter loven

– Det er veldig beklagelig hvis de føler seg lurt. Slik skal det ikke være i Norge, sier næringspolitisk talsmann i Energi Norge, Ulf Møller.

Energi Norge er en landsomfattende kombinert arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kraftnæringen i Norge. Også Møller sier at de har fått tilbakemeldinger på enkelte aktører i markedet som for eksempel kaster folk ut av fastprisavtaler. Strengt ulovlig, sier Møller.

– Vi har etterlyst at myndighetene tidligere har tatt grep og ilagt aktørene som bryter lovverket foretaksstraff, og det vil fortsatt at de skal gjøre.

Vil stille krav

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker nå å gjøre det enklere for strømkunder.

– Vi ønsker at det skal være et enkelt strømmarked for forbrukerne. Da er det viktig at kundene har god informasjon om de avtalene de har, sier seksjonssjef Torfinn Stulen Jonassen.

Derfor ønsker NVE å stille nye krav mot strømselskapene for at folk skal skjønne regningen.

Forslaget blir sendt ut på høring, og inneholder blant annet at påslaget på spottprisen skal framgå og at man skal vite en strømkontrakts varighet.

Studenter vil endre markedet

I Trondheim sitter noen som ønsker å endre strømmarkedet.

– Vi åpna selskapet for ei uke siden og kundene strømmer til. Det er jo folk inne hele tiden. Vi får jo mange nye kunder i minuttet, sier Bjørn Spieler (25).

Sammen med Anders Rodem (22) sitter han inne på et lite kontor i Trondheim.

Det skal de gjøre ved å ha den billigste prisen som er mulig, og være på lag med forbrukerne. Selskapet skal ikke tjene en eneste krone. Gjør de det, lover de forbrukerne at det skal doneres bort til en frivillig organisasjon.

– Vi var lei av at alle norske forbrukere ble lurt i strømmarkedet, og hadde lyst til å gjøre noe med det, sier Rodem.

– Vi var lei av at alle norske forbrukere ble lurt i strømmarkedet og hadde lyst til å gjøre noe med det, sier Anders Rodem (t.v.) som sammen med Bjørn Spieler (t.h.) har starta selskapet Motkraft. Kevin Skjærvik driver kundesentret i selskapet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Han mener det er et kundefiendtlig marked i dag, og viser til saker både forbrukerrådet og forbrukertilsynet har omtalt, Det gjelder uvarslede prisøkninger, skjulte avtalevilkår og mye annet. Lista er lang, mener Rodem.

– Motkraft er en protest mot alt dette.

Og protesten ser ut til å funke. For mange opplyser at de føler seg lurt nå de inngår nye strømavtaler.

Studenter ved NTNU

Både Rodem og Spieler med strømselskapet i Trondheim er egentlig studenter ved NTNU. Men nå har de altså en visjon om å ta over hele strømmarkedet i Norge. På sikt håper de også å gå inn i andre markeder og tilby lignende produkter.

– Vi har jobbet dag og natt de siste seks månedene med å bygge opp dette «non-profit» selskapet. Vi skal som kanskje de eneste i bransjen være på forbrukers side, sier Spieler.

Prisen for å bli kunde hos de unge gründerne er bare 19 kroner. Men de kan ikke gjøre noe med strømprisen. Likevel hevder de en gjennomsnittsfamilie vil spare 1.300 kroner i året på å være kunde i Motkraft.