NRK med lokalkontor på Røros

NRK Trøndelag skal ansette én fast ansatt journalist som skal ha base på Røros.

Medarbeideren skal jobbe fra lokalene til Arbeidets Rett midt i sentrum av Bergstaden.

Daglig leder og ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett, Guri Jortveit, sier at det gleder redaktørhjertet at NRK ser til fjellregionen:

– Vi som lever og virker her vet jo godt hvor mye spennende som skjer, hvor mange aktuelle problemstillinger som utspiller seg her, og at det er blindsoner vi i lokalmedia ikke evner å dekke godt nok.

Nareas Sae-Khow er nyhetsredaktør i NRK Trøndelag og er veldig fornøyd med å åpne et kontor i fjellregionen.

– Vi er veldig takknemlig for at NRK Trøndelags lokalkontor nå blir samlokalisert hos Arbeidets Rett, midt i Røros sentrum. For NRKs nye medarbeider vil det være helt gull å ha et etablert journalistmiljø å spille på. Både for trivsel og ikke minst for kildenettverket og lokalkunnskapen sin del.