NRK erfarer: Ny RBK-trener kan bli klar denne uka

Rosenborg er igjen på trenerjakt etter at Kjetil Rekdal fikk sparken tidligere i år.

Svein Maalen har vikariert som hovedtrener siden sparkingen, og han har heller ikke lagt skjul på at han ønsker å bli permanent hovedtrener.

Denne uka får vi trolig svaret.

Svein Maalen ønsker å bli RBK-trener. Men får han den? Foto: NTB

Flere kandidater vurderes

For NRK har fått informasjon om at Rosenborg er i sluttfasen med å lande ny hovedtrener, og at det er mulig at ny trener blir presentert denne uka.

Fortsatt skal klubben jobbe med flere kandidater.

Maalen har lenge vært en av kandidatene. Det samme skal Alfred Johnsson som trener juniorlaget til FC København være.

Også flere navn skal være diskutert.

RBK-stjerner leder prosessen

De som jobber med å lande ny hovedtrener er sportslig leder Micke Dorsin, sammen med daglig leder Tore Bjørseth Berdal og styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.

I tillegg er de to tidligere RBK-stjernene Tore Reginiussen og Ola By Rise med. Begge hadde store karrierer for trønderne, og begge sitter i dag i styret.

NRK har prøvd å få en kommentar fra daglig leder Tore Bjørseth Berdal, men han har ikke svart.

Tore Bjørseth Berdal har ikke svart NRK. Foto: NTB

Kritisk å treffe riktig

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, er tydelig på at avgjørelsen klubben nå står foran er kritisk viktig.

– Klubben Rosenborg vil uansett klare seg. Men det er ikke nok for det som en gang var hele Trøndelags stolthet og Fotball-Norges gallionsfigur. Derfor blir det jo desto mer spennende å se på veivalget styret nå gjør

Saltvedt syns både Johansson i København og Bob Bradley ville vært spennende navn for Rosenborg. Og skulle de treffe rett, mene Saltvedt at veien tilbake til toppen ikke nødvendigvis trenger å være så lang.

– Hvis man finner en sportslig retning som man tør å tro på over tid, har denne sesongen til de grader vist at det går an. En ting er den suverene ener, Glimt, men suksessen til både Brann og Tromsø er konsekvenser av kombinasjonen tro og tålmodighet. Horneland og Helstrup har fått tid og tillit og har brukt dette til å skape et sportslig fundament spillerne har lært seg å tro på.