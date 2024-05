I to uker besøkte elever og ansatte fra Val videregående skole i Nærøysund ei oppdrettsnæring under oppbygging ved Victoriasjøen i Kenya. Og her gjøres alt veldig annerledes enn i Norge.

– Det står respekt av den jobben folk gjør. Jeg fikk vondt i ryggen og ble sliten etter ti minutters arbeid. Det er skikkelig hardt fysisk arbeid, og det er slik de vil ha det, sier en av elevene, Signe Sjaastad.

Elever og ansatte var godt fornøyd med oppholdet i Kenya. Fra venstre ser vi Håkon Valen, Johanna Petersen, Signe Sjaastad og Kjetil Lindgjerdet. Foto: Espen Andreas Sandmo / NRK

Muskelkraft

Istedenfor å bruke maskiner, bruker de god, gammeldags muskelkraft.

– På den måten får flere ta del i arbeid og produksjon, og kan tjene litt penger, sier en av de andre elevene, Johanna Petersen.

Nå ønsker hun og de andre ved Val videregående skole å bidra til å utvikle den nye oppdrettsnæringen i det afrikanske landet.

For kenyanerne Felix Oso og Elie Mutula Nzigo jobber med å utvikle både oppdrett og landbruk i lokalsamfunn i området. Begge har tidligere bodd og jobbet i Norge.

– De jobber ut fra en litt annen måte å tenke på enn vi er vant til i Norge. Her er målet å fordele ressursene lokalt på så mange som mulig, sier lærer Håkon Valen.

Her er det Signe Sjaastad som kaster ut fôr til oppdrettsfisken i Kenya. Foto: Privat

Ønsker bedre teknisk utstyr

Likevel ser de til Norge for å kunne utvikle næringen sin ytterligere. Nå ønsker de to kenyanske gründerne å inngå et tettere samarbeid med skole og næringsliv i Norge. Ikke minst gjelder det å skaffe bedre teknisk utstyr til produksjonen av oppdrettsfisk i Victoriasjøen.

Ferskvannsfisken tilapia er viktig for oppdrettsnæringen i Kenya. Foto: Jumbo Fisk Farm

Og kenyanerne er godt i gang. Allerede har de fôrfabrikk, settefiskproduksjon, stamfisk, videreforedling og matfisk. Ikke bare i dammer på land, men også ute i Victoriasjøen.

– Vi ønsker å utvikle dette arbeidet videre, og involvere flere elever. Etter hvert håper vi også å få med oppdrettsnæringen her lokalt. På den måten kan vi forhåpentligvis hjelpe kenyanerne videre i arbeidet, sier prosjektleder ved Val, Kjetil Lindgjerdet.

Oppdrettsnæringen i Kenya er svært beskjeden i forhold til i Norge. Ifølge tall fra FN produserer landet rundt 1500 tonn fisk i året, mens i Norge ligger produksjonen samlet sett på 1,4 millioner tonn.

Håkon Valen og Signe Sjaastad studerer en av oppdrettsfiskene ved Victoriasjøen. Foto: Privat

Ligger flere tiår bak Norge

Han mener oppdrettsnæringen i Kenya ligger flere tiår bak standarden i Norge.

– Her kan vi bidra med kunnskap og utstyr, slik at de hopper over en del steg og kanskje lærer av de feilene vi har gjort underveis, fortsetter han.

Delegasjonen fra Val videregående skole fik en god innføring i hvordan kenyanerne jobber med å utvikle sin egen oppdrettsnæring. Foto: Privat

I Norge er produksjon av laks den viktigste i oppdrettsnæringen. Men på verdensbasis utgjør lakseoppdrett bare en liten del av den totale produksjonen.

Ferskvannsfisk

– Det er særlig oppdrett av ferskvannsfisk som dominerer. I Victoriasjøen satser de på oppdrett av malle og tilapia. Noe helt annet enn oppdrett av laks. Men samtidig er det likheter i selve produksjonsprosessen, mener Lindgjerdet.

For Val videregående skole var Kenya-turen en del av elevens praksis. De har fått økonomisk støtte av Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

– Det gjør det mulig for oss å gi elevene et opphold i utlandet, og vi håper det blir flere. Og kanskje kan kenyanerne komme hit på besøk, og lære om norske forhold. Slik at vi sammen kan utveksle erfaringer med å drive oppdrett, mener lærer Håkon Valen.