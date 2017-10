Norges best dokumenterte ulvedrap viser seg å være bløff

Soldaten Anders Solli skal ha blitt tatt av ulv i 1612, og i Leksvik ble det reist minnebauta om hendelsen. Det som skal være Norges best dokumenterte historie om et menneske tatt av ulv, viser seg imidlertid å være en vandrehistorie fra en rekke land. Det beviser forfatteren Per Tømmeraas i en ny bok om saken:

I sin nye bok «Ulveblod på Sabelen» avdekker forfatteren at ulvedrapet aldri har funnet sted, men oppstått rundt en god historieforteller. Den er blitt ei vandrehistorie i en rekke land med mange ulike soldater som hovedperson. Ingen vet hvor historien egentlig oppsto.

– Det er skremmende at zoologene ikke har sjekket historien bedre. De har bare tatt det for gitt av sagnet var sant, sier Tømmeraas til NRK.

Denne historien stod i Adresseavisen i 1956:

«Julenatt i året 1612 drog soldat Anders Sollien, som bodde på gården Sollien ved Grønsjoen i Leksvik, på ski hjemmefra med kurs for kirkebygden. Han skulle delta i den tradisjonelle parade ved gudstjenesten juledag. Han nådde imidlertid bare vel 2 km. nedenom Roten gård. Der han ble overfalt av en ulveflokk. Han drepte et av bestene med sin sabel, men da udyrene en stund etter påny kastet seg over ham, var sabelen fastfrosset i balgen så han ikke hadde noe å forsvare seg med. Og her gjorde da ulveflokken ende på ham».

Sagnet fra Leksvik har vært den best beviste historien der ulv har drept en voksen mann. Forfatter Tømmeraas har jobbet med boka i mange år for å hente inn opplysninger om hva som ligger bak sagnet fra hjembygda.

– Han har brukt tolv år og har samlet inn informasjon fra over 300 kilder. Det er imponerende, sier bildeansvarlig i boka, Jan Arvid Sand.

KÅRDEN: Denne skal Anders Solli ha drept en ulv med, før den frøs fast til slira. Dette viser seg å være oppdiktet. Foto: Kjartan Trana / NRK

Sabelen frøs fast til slira

Historien går ut på at Anders Solli skal ha trukket og drept en ulv med sabelen. Soldaten skal ha glemt å tørke av blodet av kården slik at den frøs fast til slira.

– Det er det som er hovedpoenget i historien. Først dreper han en ulv, han får et forsprang, så kommer flokken etterpå og da går det galt, forteller Tømmeraas.

BOKA: Jan Arvid Sand (til venstre) er bildeansvarlig på boka til forfatter Per Tømmerås. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Alt er oppdiktet

Sabelen henger i kirka i Leksvika, til minne om den drepte soldaten. Problemet er at kården ikke er fra 1612.

– Dette er et fellesvåpen modellen 1685, og det er aldri blitt laget et slikt våpen før da.

Tømmerås kan dermed dokumentere at soldaten ikke døde etter ulveangrepet i Leksvika i 1612, at Anders Solli er en oppdiktet person, og at ulvesagnet aldri ble nevnt i skriftlige kilder før i 1850.