– Vi holder nå på å forberede oss på været som kommer i morgen. Vi går gjennom våre beredskapsplaner og kommer til å ha folk på alle våre lensmannskontor i morgen, opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Ekstremværet Cora er venta å treffe Midt-Norge søndag. Ved kysten er det venta vindstyrker opp mot orkan. Vinden treffer først i Møre og Romsdal tidlig søndag morgen. Her det meldt sørvestlig sterk storm utsatte steder med vindkast på 35 til 40 meter per sekund.

På formiddagen går «Cora» også inn i Trøndelag. Her dreier vinden over på vest og nordvest.

– Været som er varsla er særdeles dårlig. Så rådet er å bruke hodet, sier Olsen.

Dersom telefonlinjer blir blokkert eller det oppstår strømbrudd, bes folk som må kontakte politiet om å dra til nærmeste lensmannskontor.

Også i Møre og Romsdal forbereder politiet seg på uværet. Men der er det ikke venta like kraftig vind som i nabofylket.

– Vi har sett på beredskapsplanene våre og varsla alle som skal på jobb i morgen om hva de må forberede seg på. Men ut over det øker ikke vi bemanninga som de gjør i Trøndelag, sier operasjonsleder Tore André Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Avlys turen

Politiet oppfordrer folk i Midt-Norge til å sikre løse gjenstander de måtte ha hjemme og hyttene. I tillegg oppfordres entreprenører om å sørge for at byggeplasser er sikra sånn at ting ikke velter eller blir tatt av vinden.

– Å planlegge en tur som innebærer å kjøre bil, eller fjellturer bør avlyses, sier Olsen.

Sjekker utstyret

Stormen "Ivar" førte til flere ødeleggelser i Trondheim i desember 2013. Foto: Kari Sørbø / NRK

Også Røde Kors i Trøndelag og Møre og Romsdal har økt beredskapen i forbindelse med været. Alle avdelingene i Midt-Norge er bedt om å være ekstra på alerten og sjekke at utstyr er i orden og at folk er tilgjengelig.

– Vi følger med på værvarslet og beskjeder som kommer fra fylkesberedskapssjefen. Ifølge værmeldinga er det stjørdalsområdet som vil få den kraftigste vinden i Trøndelag, sier daglig leder i Trøndelag Røde Kors, Marita Hoel Fossen.