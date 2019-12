Trumps vindmølle-kommentarer vekker hoderisting

– Jeg har aldri skjønt meg på vind, sa Trump og slo ut med armene i et foredrag i West Palm Beach i Florida sist lørdag.

Han fortsatte:

– Som dere vet, kan jeg veldig mye om vindmøller. Jeg har studert dette bedre enn alle andre.

Listet opp ulemper

Foran en forsamling av unge konservative velgere, listet han opp en rekke ulemper ved vindturbiner:

De lages i Kina og Tyskland, nesten ingen i USA.

Produksjonen av dem spyr ut enorme mengder giftig røyk og gasser.

De er dyre.

De bråker.

De er stygge.

De dreper fugler. Under dem er det rene fuglekirkegårder.

De halverer verdien på huset ditt dersom du har utsikt til «et av disse monstrene».

Etter 10 år ser vindmøllene slitne ut, det er fryktelig.

Tidligere i år hevdet han også at det sies at lyden fra vindmøller kan føre til kreft, uten at han kunne belegge det.

Kommentarene i USA etter presidentens opplisting av ulempene med vindkraft veksler fra hevede øyebryn til ren hoderisting. Ifølge CNN er det ikke grunnlag for å hevde at verdiene av hus synker slik presidenten hevder.

En rekke TV-verter latterliggjorde Trumps påstander. Emneknaggen #windmills fikk god fart på Twitter.

Mange ørner døde

Ifølge den britiske avisa The Guardian kan Trumps motvilje mot vindkraft stamme fra at det er planlagt en rekke turbiner nær hans skotske golfbane i Aberdeenshire.

Det stemmer at vindmøller har negative innvirkninger på dyrelivet. På Smøla her hjemme har et stort antall ørner måttet bøte med livet. Det er også stor motstand mot naturødeleggelsene som store vindparker fører med seg.

Men Trump mener også at utseendet på mastene ødelegger.

– Alle disse vindmøllene. De er i forskjellige farger. De er liksom hvite, men en er mer oransje-hvit. Det er min favorittfarge, oransje!

– Nei, vi må gjøre det rett. Jeg vil ha det reneste vannet på planeten. Jeg vil ha den reneste lufta på planeten. Jeg er en miljøforkjemper! Jeg er virkelig det, sa han.

Her er hele foredraget.