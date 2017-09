Nattefrost i Troms – varsler sludd og snø i Trøndelag og Innlandet

– Det har vært nattefrost flere steder i Troms i natt. Det var nede i et par minusgrader et par plasser, for eksempel i Tamokdalen, sier meteorologkonsulent Signe Alvarstein ved værvarslinga i Nord-Norge til NRK.

PROTEST: En stille protest mot vinterens ankomst på bilruta i Tromsø i morges. Foto: Inghild Eriksen / NRK

– Det er et strålende høstvær. Det blir fort kaldt på natta selv om det er varmt på dagen.

Det har vært minusgrader i fjellet flere steder i Nord-Norge. Alvarstein har ikke fått inn observasjoner om minusgrader i lavlandet i Nordland, eller i Finnmark.

PASS PÅ: – Det er alltid fare for at det blir glatt og vanskelig å kjøre når været er meldt slik, påpeker Livik. Foto: Meteorologisk institutt

Snø og sludd lenger sør

Lenger sør er det også tegn til at Kong Vinter er på vei.

Sør i Trøndelag og nord i Oppland og Hedmark er det ventet snø og sludd i høyden fra i kveld, og ett døgn fremover.

– Det er varslet sludd og snø i indre strøk, fra 600 til 800 meters høyde, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved værvarslinga på Vestlandet.

På Røros kan det komme snø:

– Temperaturen kan synke ned mot pluss én på natta i Røros, og det kan være noe hvitt i nedbøren, forteller Ingrid Bentsen, vakthavende meteorolog ved værvarslinga på Østlandet

– Kjør forsiktig

Meteorologisk institutt har sendt ut Obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Sludd og snø kan gjøre det vanskelig å kjøre på fjelloverganger og andre veier i høyden.

– Det er alltid fare for at det blir glatt og vanskelig å kjøre når været er meldt slik, påpeker Livik.

– Skal man ut i fjellet for å kjøre, må man være forsiktig, sier Bentsen.

Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl studerer kartet som viser at det blir minusgrader i indre strøk. Foto: Magne Hansen / NRK

Mest i Hedmark og Oppland

Det er meldt mest nedbør i Oppland nord for Lillehammer, og nord i Hedmark.

– Det kan bli 40 millimeter i løpet av perioden fra sent tirsdag kveld, og til sent onsdag kveld, opplyser Bentsen.

Det er meldt mindre nedbør i Sør-Trøndelag, kun noen få millimeter, og her gir den seg raskere på onsdag.

– For det neste døgnet er det ikke meldt store nedbørsmengder i Nord-Norge. Det blir litt skyet i grensetraktene, men fortsatt kaldt på natta, forteller Alvarstein ved værvarslinga i Nord-Norge.

KAN FÅ SLUDD OG SNØ: Temperaturen kan synke ned mot pluss på natta mellom tirsdag og onsdag, og det kan komme noe hvitt i nedbøren. Foto: Oskar Puschmann / Skog og landskap bildearkiv