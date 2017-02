Mistenker nytt PD-utbrudd

Mattilsynet har mistanke om nok et tilfelle av sykdommen PD i et oppdrettsanlegg i Ytre Namdal. Denne gang er det lokaliteten Båfjordstranda i Nærøy som ser ut til å være rammet. Mattilsynet intensiverer nå prøvetakninga i området for å kartlegge omfanget av utbruddet.