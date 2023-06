En person er funnet død i en leilighet i Steinkjer sentrum. Politiet opplyser at de vet hvem avdøde er. Ingen er pågrepet i forbindelse med saken.

– Vi vet ikke hva som er dødsårsaken, sier innsatsleder på stedet Stig Viken til NRK. Han sier de ble varsla av pårørende like etter klokka 23 fredag kveld.

De har sperret av et område, og undersøker stedet og leiligheten.

Det er omstendigheter som gjør dette til et mistenkelig dødsfall, og politiet jobber ut fra flere hypoteser.

Innsatsleder Stig Viken sier saken etterforskes bredt. Foto: Solvår Flatås / NRK

Politiet skriver på Twitter at det er ingenting som tyder på at det er fare for andre personer. De gjør rundspørringer, avhør og krimtekniske undersøkelser. Kriminalteknikere fra Trondheim kom til stedet kl. 02:30.

Avdøde blir sendt til obduksjon, opplyser innsatslederen rett før klokka 03.

Politiet har satt ned ei egen etterforskningsgruppe. Det er venta ytterligere opplysninger om saken i løpet av formiddagen.