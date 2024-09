Fra i dag og ut i evigheten padler langrennsikon Marit Bjørgen i hjemkommunen sin, Midtre Gauldal i Trøndelag.

– Dette er veldig stort. Jeg er både stolt og ydmyk over at kommunen har stelt i stand og gjort dette sammen med Rognes idrettslag, sier skidronninga.

En 1,90 meter høy bronsestatue av henne ble avduket utenfor Støren skole og kultursenter lørdag ettermiddag.

Nå skal Marit Bjørgen pryde hjembygda ut all tid. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Jeg synes den er enda finere enn jeg hadde trodd, sier en fornøyd Marit Bjørgen om statuen.

– Bygda har betydd vanvittig mye for meg

Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier, med totalt 41 medaljer i OL og VM. Blant de er det 18 gullmedaljer fra VM og 8 fra OL.

Karrieren starta hjemme i den lille bygda.

– Dette er veldig stort. Bygda har betydd vanvittig mye for meg. Det er her alt starta. Det er her jeg har fått utfolde drømmene mine, forteller Bjørgen.

Billedhugger Merete Sejersted Bødtker har laget Bjørgen-statuen. Hun står bak en rekke statuer av norske storheter. Lyrikerne Halldis Vesaas og Per Sivle, polaroppdager Roald Amundsen, skuespiller Toralv Maurstad og biskop emerita og Rosemarie Köhn.

Før billedhuggeren for alvor kan begynne utformingen, bruker hun mye tid på er å bli kjent med modellens fysikk, ansiktstrekk og måte å bevege seg på. Det er ikke en jobb Bødtker tar lett på.

Én stor utfordring med å lage Bjørgen-statuen

Hun har hatt Bjørgen i studio for å analysere henne på nært hold. Hun har dratt henne med til Holmenkollen for å studere skiteknikken hennes grundig. Hun har sett på utallige videoer og bilder.

– Jeg hadde en kjempeutfordring! Marit smiler på så å si alle bilder. Og jeg kan jo ikke lage en statue som smiler, ler Bødtker.

I tillegg til nitide studier av Bjørgen, har billedhuggeren brukt mye tid på å se på utallige leggmuskler, forteller hun.

– Som når jeg har kjørt bil bak syklister. Det har vært nyttig.

– Hvordan er det å få i oppdrag å forevige mennesker på denne måten?

– Jeg jobber jo for evigheten. Og det som skjer her på Støren i dag, er min eksamen. Det er veldig spesielt at statuen avdukes foran Marit Bjørgen og hennes familie. Håper er alltid at de skal synes jeg har fått frem en troverdig stilling og hennes karakteristika, sier Bødtker.

Foreviget for 1,5 millioner kroner

Det var skidronninga selv som dro av den hvite duken slik at statuen fikk se dagens lys.

– Jeg er utrolig fornøyd med resultatet som Merethe har lag, sier Bjørgen.

Over 400 personer møtte opp for å få med seg avdukinga av skidronninga. Selv møtte Bjørgen sammen med mannen sin Fred Børre Lundberg og deres to sønner.

Statuen er i bronse. Sokkelen er passende nok laget av hvit størengranitt. Den samme bergarten som dekket statuen står på. Bødtker mener at Midtre Gauldal kommune ikke har overlatt noe til tilfeldighetene, noe hun er imponert over.

Bergarten får området under statuen av skidronninga til å ligne snø.

Prislappen for det hele? 1,5 millioner kroner for statuen og området rundt.

Bronse bedre enn gull?

– Vi prioriterer dette fordi hun er et fantastisk forbilde, for effekten hun har hatt i lokalsamfunnet og alt hun har oppnådd. Dette er en takk tilbake til Marit.

Det sier ordfører i Midtre Gauldal kommune, Trude Solem Heggdal.

– Det var verdt de pengene, legger hun til.

Også en annen trøndersk skistjerne ble nylig hugd i stein. Statuen av Petter Northug – i gull – ble avduket i hjembygda hans Framverran i juli.

– Marit, er bronse bedre enn gull når det gjelder statuer?

– I akkurat dette tilfellet synes jeg det. Jeg synes statuen var veldig flott i bronse. Jeg er veldig, veldig fornøyd, sier Marit Bjørgen.