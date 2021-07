Det bryter ofte ut hete diskusjoner i kommentarfelt på sosiale medier. Og joda, det kan være underholdende å «scrolle» gjennom kommentarene.

Nå har kunst fyrt opp ånden i folk. Maleren Håkon Gullvågs portrett av hele Norges Marit Bjørgen får kjørt seg, under NRK Trøndelags Facebook-innlegg.

Alle brukere har gitt NRK tillatelse til å dele kommentarene med fullt navn.

ER DET BJØRGEN? Lillian Marie Skråmestø sier hun ikke skjønte at det var skidronninga som var portrettert. Skjermdump fra Facebook tatt 30. juli 2021 klokken 15:57. Foto: Skjermdump

Sier det er en skam

Noen kommenterer at Bjørgen ligner på Gollum i Ringenes herre-trilogien. En spinkel og småekkel fyr som lever i fjellene. Andre skriver at hun ser ut som et vesen fra en zombie-film.

En halv dag etter publisering, har innlegget nærmere 600 kommentarer. Mange har reagert på innlegget med triste, gapende og flirende emojier.

«Marit Bjørgen er en pen dame og et flott forbilde! Det er en skam å portrettere henne sånn!», er det noen som skriver.

MY PRECIOUS: Emma Lein synes hun ligner på Ringenes herre-figuren Gollum i maleriet. Skjermdump fra Facebook tatt 30. juli 2021 klokken 16:20. Foto: Skjermdump

Hva synes skidronninga selv?

– Jeg synes det er flott, og jeg blir ydmyk. Jeg kjenner igjen meg og personligheten min. Håkon Gullvåg er en mektig kunstner som har malt vanvittig mange portretter av store folk. Så jeg kjenner jeg blir litt målløs.

Det sa Bjørgen til NRK under avdukingen av portrettet torsdag.

GULLVÅG OG BJØRGEN: Her er kunstneren og langrennsløperen avbildet sammen, under avdukingen av portrettet i Håkon Gullvågs verksted i Trondheim. Foto: Kari Anne Breivik Eldnes

– Jeg har plassert henne sittende. Jeg har prøvd å konsentrere meg om skikkelsen, karakteren, og kanskje viljestyrken og kraften, som jeg synes kommer til uttrykk i hennes ansikt. Det vil alltid være min opplevelse, og subjektive oppfatning, sier Gullvåg.

Ikke første gang det blir ramaskrik

Gjennom 45 år som kunstner, har Gullvåg avbildet mange offentlige personer. Det er noe annet som skjer når man maler Kongen, Jesus eller Marit Bjørgen, sier han spøkefullt.

– Det tar tid å venne seg til et nytt kunstverk, også særlig et portrett av et ansikt alle føler man har et eierskap til, rett og slett, forteller han.

SYNES DET VAR FINT: Til tross for de mange negative kommentarene, var det også mange positive. Skjermdump fra Facebook tatt 30. juli 2021 klokken 15:59. Foto: Skjermdump

Gullvåg referer til et uttrykk av den kjente dikteren Oscar Wilde: Når kritikerne er uenige så er kunstneren i harmoni med seg selv.

Dette er ikke første gang Gullvågs kunststil får tyn av folk. Det oppstod også debatt, da portrettet av Kongen ble avduket i Oslo Rådhus for 20 år siden.