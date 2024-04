Bilen skal ha kommet i stor fart fra Storsand og ikke klart svingen i påkjøringsrampa.

– Den har antakelig fløyet 50 meter gjennom løse lufta og krysset tre kjørefelt på E6, sier innsatsleder Karl Småland.

Foto: Bertil Lernæs

– Et under at ingen har blitt truffet

Bilen knuste autovernet ved veien og havnet på taket i grøfta – totalskadet.

– På denne tiden på døgnet er det veldig stor trafikk på E6 og ofte kø i begge retninger, så det er et under at ingen har blitt truffet av denne bilen, sier Småland.

Mannen er sendt til St. Olavs hospital i Trondheim med ukjent skadeomfang, men han skal ha vært bevisst da nødetatene kom til stedet.

Innsatsleder i politiet, Karl Småland. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Lang kø på stedet

Det er lang kø i nordgående retning mot Stjørdal.

– Det skal være mulig for trafikken å passere som normalt, men det er såpass skuelystne forbipasserende, som gjør at det går litt tregt, sier Hangaas.