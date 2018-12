SAVNET: Ola Grønning Bergem. Bildet er ikke fra lørdag, men antrekket skal være likt det han hadde på seg da han forsvant. Det er foreløpig usikkert om han hadde frakken på seg, skriver politiet i en pressemelding. Foto: Privat

Bergem ble sist sett på utestedet Fire Fine ved Bakke bru i Trondheim sentrum. Både politi, Røde Kors og personell fra Trøndelag brann- og redningstjeneste er med på søket, som sentrerer seg rundt Nidelva.

Telefonen til Bergem ble funnet i elva et stykke nedenfor utestedet, bekrefter politiet i en pressemelding.

Meldt savnet av familien

– Vi har kontakt med pårørende. Familien ble bekymret da han ikke dukket opp hjemme, og det var de som meldte ham savnet, sier operasjonsleder i politiet, Bjørnar Gaasvik.

Familiemedlemmer av den savnede deltar også i søket.

– Det er ikke så mange spor etter ham. Vi vet at telefonen hans ble funnet i vannet, men noe mer vet vi ikke, sier en slekting av den savnede.

– Han hadde dressko og var pent kledd. Han hadde hentet jakken sin fra utestedet, og vi tror han var på vei hjem, legger slektningen til.

Den savnede personen ble sist sett på utestedet Fire Fine mellom midnatt og klokken 02:00. Politiet er i gang med avhør av vitner som befant seg på utestedet.

SØKER: Dykkere gjør seg klare for å lete i Nidelva Foto: Morten Andersen / NRK

Søker med dykkere

Politiet forteller til NRK at de holder alle muligheter åpne, og at de derfor leter både i vannet og på land. Foreløpig er det ikke tegn på at noe straffbart har skjedd, sier politioverbetjent Wenche Johnsen.

– Vi står på nå mens det ennå er dagslys. Det blir fort mørkt, sier Johnsen.

– Nå foregår det søk med båt, fra Bakke bru og nedover elva mot Dokkparken ved Solsiden. Vi konsentrerer oss primært om elva, og setter i gang søk med dykkere etter hvert, forteller operasjonsleder Gaasvik.

Politiet ber de som har overvåkingskamera i området om å sikre videomateriale fra tidsrommet midnatt til søndag morgen.

Jon Holden bor like ved Nidelva, og det langt fra første gang han ser politiet søke etter personer i området. Han skulle gjerne sett at elva var bedre sikret.

– Det er for åpent. Det skal ikke mye til før man er uheldig og ramler uti, sier Holden.