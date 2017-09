Malvik får den nye travbanen: – Det beste for travsporten

Søndag ble det kjent at det nye hovedanlegget for Travsport i Midt-Norge plasseres i Malvik. Etter fem år med utredninger og mye strid har generalforsamlingen nå tatt en avgjørelse. Det er styreleder i Det Norske Travselskap, Knut Weum, lettet over.

– Generalforsamlingen i Midt-Norge har bestemt at vårt beste alternativ er Malvik, og det med absolutt flertall, forteller han.

– Politikerne som bestemmer

45 av de 66 stemmeberettigede gikk inn for Malvik. Orkdal står som reserve. Men før dette iverksettes, venter et møte med politikerne i Malvik.

– Vi kommer til å ta kontakt med Malvik kommune, og den neste prosessen er å få gjort dette på en åpen og ryddig måte. Det er politikerne i Malvik som kommer til å avgjøre om det blir travbane her, sier Weum.

– Det første vi vil gjøre er å ta kontakt med ord

Godt mottatt blant Malvik-traverne

Det har vær travløp på Leangen siden 1931, og etter at det ble kjent at Leangen travbane skal bli boligfelt, har det vært uklart hvor den nye travbanen skal legges.

Morten Valstad fra travlaget i Malvik er enig i at dette var den riktige avgjørelsen.

– Dette er det beste for travsporten. Det blir synlig fra vegen og nært Værnes, sier Valstad.