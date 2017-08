Livløs kvinne hentet opp fra Nidelva

– Vi fikk melding klokken 2.25 om at en person mulig hadde falt i elva. Det ble igangsatt en større aksjon. Så har man plukket opp en livløs person fra elva. Helsevesenet jobber med vedkommende, opplyser Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, til NTB.

Politiet fortsatte å søke i området på grunn av uvisshet om det var flere mennesker i elva. Like etter klokken 4.30 natt til fredag avsluttet politiet søket og meldte at det ikke lenger var grunn til å anta at flere personer hadde havnet i vannet.

– Vi fant kvinnen, men med andre klær enn det som ble beskrevet av ham som ringte og meldte fra. Derfor lurte vi på om det var flere mennesker i elva, men det har vi konkludert med at det ikke gjør, sa Hollingen til NTB, som sier det ser ut til å gå bra med kvinnen.

– En forbipasserende på en bro over Nidelva hadde hørt et plask og så klær som forsvant i elva, sa operasjonslederen, som foreløpig ikke kjenner til foranledningen til hendelsen.